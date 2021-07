Giustizia,Salvini:se Conte esce con M5s da Governo buona notizia

Roma, 26 lug. (askanews) - Se sulla riforma della Giustizia " Conte volesse uscire dal governo sarebbe una splendida notizia per gli italiani". Lo dice a proposito della posizione Cinque stelle sulla riforma della Giustizia Matteo Salvini che, in un intervista a Libero, torna a sottolineare come "riforma Cartabia e referendum sono complementari".«Raccoglieremo - assicura Salvini sui referendum sulla giustizia- piu' di un milione di firme visto il successo, magari anche due. Nelle piazze e nei Comuni (si puo' firmare tutti i giorni, anche oggi, nel proprio Co- mune di residenza) firmano persone di tutte le idee, eta' e professioni, di destra e di sinistra: tutti ci ringrazia- no e chiedono di andare avanti, perche´ di questa "giustizia" gli italiani non ne possono più".