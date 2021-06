Giustizia, Cartabia: riforme improcrastinabili e urgenti

Roma, 4 giu. (askanews) - "Questo della riforma dell'ordinamento è un capitolo molto atteso. Il dibattito pubblico e accademico da tempo è maturo e sicuramente i fatti di cronaca, che hanno riguardato la magistratura nei mesi più recenti, hanno reso improcrastinabili e più urgenti gli interventi in questo ambito". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel corso della riunione da remoto con i capigruppo di maggioranza della Commissione Giustizia della Camera per illustrare i lavori della Commissione ministeriale sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm."Ma i temi dell'indipendenza della magistratura e del reale rispetto del rule of law stanno attraversando tutta l'Ue in contesti diversi; hanno da molto tempo preso la scena nel dibattito costituzionale e istituzionale nell'Ue. Contesti diversi, ma tutti mirano all'unico obiettivo che ci preoccupa di più: l' esigenza che la magistratura operi sempre, nei fatti e nella percezione dell'opinione pubblica, su solide basi di indipendenza. Esigenza sempre più urgente negli ultimi anni per tante ragioni".