Giulia Grillo:problema M5s non Di Battista ma democrazia interna

Roma, 20 apr. (askanews) - "C'è un problema di democrazia interna, e tentare di nasconderlo non fa che acuirne la presenza. È come preoccuparsi di un una mosca mentre nella stanza c'è una tigre pronta a sbranarci". Lo scrive su Facebook Giulia Grillo, parlamentare M5s ed ex ministra della Salute, a proposito del dibattito interno ai pentastellati sulle nomine nelle partecipate."Da opposizione abbiamo combattuto con tutte le nostre forze per far valere i principi democratici - sottolinea - da maggioranza è ancora meno accettabile derogare a questo principi. 'Partecipa. Scegli. Cambia' è stato il nostro manifesto elettorale per le politiche 2018. I cittadini hanno partecipato, hanno scelto, desiderosi di cambiare, e a loro noi dobbiamo più di qualcosa"."Alessandro Di Battista - ricorda - si è unito ad una richiesta che io e altri parlamentari condividiamo e stiamo portando avanti, puntare il dito contro di lui come l'uomo che vuol far tremare la terra sotto ai piedi a Conte è sbagliato e fuorviante, ma ahimè strategico per chi vorrebbe zittirci spostando l'attenzione dal focus principale: questo delle nomine è anzitutto un problema interno alla forza politica MoVimento 5 Stelle, che nulla ha a che fare con il presidente del Consiglio. Non ci è stato concesso di discutere di queste nomine né in una congiunta parlamentare, né tantomeno sulla piattaforma Rousseau dove i cittadini avrebbero avuto tutto il diritto di esprimersi".