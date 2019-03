[Il punto] Il 'giorno maledetto' dei 5Stelle e la somma di eventi che nasconde la doppia moralità

A certificare il "giorno nero" dei 5Stelle sono i fatti. Il mercoledì maledetto durante il quale si consuma la contraddizione interna al movimento, quella che condensa in poche ore l’arresto del presidente del consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito, con l’accusa di corruzione, e il no all’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, votato dalla grande maggioranza che tiene in piedi il governo in Senato.

E’ la perdita della verginità e della diversità dei grillini, hanno scritto in molti. Le cinque stelle brillano ma molto meno: i sondaggi, per quello che valgono, segnano il sorpasso del Pd post renziano sul movimento, posizionato dieci punti indietro rispetto alla Lega.

Si è già pagato tanto, da quel 32 per cento elettorale in poi. Gli accadimenti ultimi dicono che il muro dell’integrità è caduto e l’onestà diventa un concetto relativo. La malapolitica (presunta) aggredisce un uomo di spicco del movimento capitolino e parallelamente Salvini può godere dell’immunità parlamentare grazie ai voti pentastellati. Il principio per il quale i politici si devono difendere nei processi e non dai processi - fondante e fondativo - è sfracellato al suolo. E a poco serve la convinzione sposata dalla base per cui il ministro dell’Interno, bloccando la nave Diciotti in porto per molti giorni con il suo carico di fragile umanità, “avesse agito nell’interesse dello Stato ”. Concetto effimero che “annulla” l’accusa di sequestro di persona aggravato contestato dalla procura di Agrigento: la certificazione spetta ai giudici non a una maggioranza spinta dalla necessità di tenere in piedi un governo.

Scrive Padellaro sul Fatto che la speculare fortuna del ministro dell’Interno è aver trovato un alleato come i Cinquestelle, “che si adoperano in modo indefesso per spianargli la strada verso la vetta del potere. Dei generosi donatori di sangue che si consumano nel sacrificio supremo, mentre lui si gonfia giorno dopo giorno di voti e di boria”. E mentre Salvini si salva dal processo, De Vito ci cade di peso rischiando di trascinare con sé i grillini. La reazione di Luigi Di Maio, che senza se e senza ma ha cacciato il sospetto corrotto (il primo della storia pentastellata), è il tentativo necessario ma non sufficiente di salvare il buon nome pentastellato. "Noi non siamo come gli altri, chi sbaglia paga", conferma il viecepremier.

Senatrici a rischio espulsione

Ma c'è anche altro da pagare. Dovranno sottoporsi al giudizio interno le tre senatrici Nugnes, Fattori e La Mura, deferite ai probiviri per aver votato a favore del processo a Salvini, in contrasto con la linea del Movimento, ora a rischio espulsione. "I diritti umani sono la base di pace e giustizia nel mondo, e sono superiori a ogni altra norma, e non possono essere compressi neanche un poco: quelli della Diciotti sono stati compressi, diritti di soggetti fragili e in condizioni psico-fisiche precarie – ha detto Nugnes nella sua dichiarazione di voto -. A mio giudizio ciò non ha comportato il rispetto di un interesse nazionale". Parole che segnano le divisioni ideologiche all’interno del M5S e che, nel caso peggiore, porterebbe il numero dei senatrori pentastellati indietro di due con la maggioranza di governo a un risicato più uno (162 su 161). Si compatterà una maggioranza di centrodestra più M5S inevitabilmente appiattito, sembra già scritto. Saturno contro.

"Il m5s ha una storia robusta alle spalle, saprà superare anche questi momenti – assicura il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra -. L’importante è ricordare sempre quella tensione morale che animava politici come Enrico Berlinguer da cui in tanti hanno preso esempio. Ma la questione morale investe l’intera società italiana - spiega -, nessuno è a priori immune. Noi oggi registriamo in termini repressivi un momento doloroso per tutti noi: dobbiamo chiedere severità per noi stessi per poter altrettanto severamente controllare gli altri”. La questione morale che torna ma che nell’interpretazione pentastellata rischia di non essere capita e l’immunità a Salvini si somma al consigliere (presunto) corrotto cacciato da Di Maio.