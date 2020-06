[il caso] Conte “blindato”, poi “bastonato” e persino “sconcertato”, la giornata nera del premier tra Parlamento e Stati generali

La sensazione è che, alla fine, i potere dei soldi avrà il sopravvento su tutto, dalle concessioni autostradali al decreto sicurezza. Che i circa 250 miliardi che pioveranno sulle casse pubbliche italiane, seppure vincolati a progetti specifici e non i soliti corsi di aggiornamento, sapranno trovare la sintesi tra Pd e 5 Stelle e Italia Viva. E forse anche nel centrodestra dove il senso di Berlusconi per gli affari sta portando a più miti consigli lo stesso Salvini “suggerito” in casa da chi come Giorgetti, Galli o Zaia lo invitano e non da oggi a valutare ogni lato della prospettiva. Da qui ad allora, ci saranno ultimatum e penultimatum, giornate in cui tutto sembra perduto e altre in cui la vittoria sarà già in tasca. Momenti in cui la fine della legislatura sembrerà dietro l’angolo e altri in cui sarà blindata fino a scadenza naturale, il 2023. Ieri è stata una giornata in cui il premier Conte tanto più è stato blindato in aula dalla sua maggioranza durante l’informativa sul consiglio europeo (necessario e scontato) e quanto più è stato “bastonato” proprio là, al Casino del Belrespiro, la dimora di Villa Pamphili che ospita gli Stati generali per il rilancio dell’Italia. L’attacco di Confindustria, nel pomeriggio, è sembrato saldarsi perfettamente con quello del centrodestra in aula durante la mattina. Quando però i tre azionisti non sono stati capaci di una strategia comune. Fratelli d’Italia non si è nei fatti presentata in aula. La Lega è intervenuta, Molinari alla Camera, Salvini al Senato e poi è uscita. Forza Italia è invece rimasta anche credendoci.

Blindato e accarezzato

Il premier ha voluto scansare ogni tipo di votazione. Solo un’informativa sul prossimo Consiglio europeo, e non una comunicazione che avrebbe preteso voti e mozioni. Un passaggio interlocutorio così come “la riunione di venerdì in cui non ci sarà ancora nulla di definitivo sul Recovery fund” così come non sarà ancora pronta tutta la documentazione sugli aiuti messi in campo da Von Der Leyen: i 37 miliardi del Mes, i circa 30 della banca europea per gli investimenti. Dunque ieri Conte si è presentato alla Camera prima, al Senato poi chiedendo “unità” e “coesione”. Rassicurando sui lavori degli Stati generali “da cui usciranno i progetti esecutivi per il rilancio del Paese”. La prossima settimana, ad esempio, dovrebbe essere pronto il Piano Semplificazione: “Gli uffici sono al lavoro, sono in corso continui aggiornamenti su cui ci deve però ancora essere il confronto all’interno della maggioranza”. Il Pd ha abbozzato un po’ su tutto. Anche nelle riunioni di gruppo è stato deciso di “non infierire in questa fase così delicata”. Non invocare “cambi di passo” nè “svolte”. E però il capodelegazione Dario Franceschini, consapevole di non avere il boccino in mano in questa fase, ha preteso di rimettere sul tavolo la revisione dei decreti sicurezza. Oggi ci sarà una riunione al Viminale. Conte ha promesso che “saranno accolte le modifiche richieste a suo tempo dal presidente Mattarella”. Il tema è indigesto ai 5 Stelle ma il Pd ha bisogno di far vedere che incide sull’agenda. Buoni sì, fessi no. Matteo Renzi ha persino “accarezzato” l'ex premier. “Molte promesse si stanno pian piano realizzando” gli ha riconosciuto. Per poi volare alto, dai ragazzi del 2001 -“che oggi fanno la maturità, diventano adulti, alle spalle un anno che non potranno dimenticare. Mi raccomando presidente, li porti con sè in Europa” - a cosa dovrebbe essere oggi un partito di destra”. Guardando fisso l’altra parte dell’emiciclo.

Centrodestra in ordine sparso

Alle opposizioni. Che hanno organizzato la protesta. Ma si sono divise in tre: Forza Italia presente in aula, Fratelli d’Italia non pervenuti tranne i due, la senatrice Ferro al Senato e il capogruppo Lollobrigida alla Camera, che sono intervenuti; la Lega ci resta finchè deve intervenire poi lascia l’emiciclo. Tanto che alla fine Conte avrà gioco facile nel dire: “Sono perplesso e disorientato: le opposizioni hanno rifiutato l’invito a Villa Pamphili perché dicono che non è la sede istituzionale; vengo in Parlamento e per lo più non si presentano… non so più cosa pensare”. Quando prende la parola Brunetta alla Camera - ed è proprio il momento in cui il gruppo Lega rumoreggiando lascia l’emiciclo - il pd Borghi fa una foto e un tweet: “La maggioranza europeista in aula”. E’ un messaggio chiaro ai colleghi 5 Stelle, alle destre, allo stesso Conte: sappiate che avremo i soldi del Mes, ecco qua i numeri. Quelli di Forza Italia sono stati interventi duri ma concreti, fattivi. Più polemica Anna Maria Bernini al Senato: “Ma lei Presidente, legge quello che le inviamo, i dossier che le facciamo avere? Perchè lì è già scritto quello che secondo noi deve fare. Altro che stuzzichini nel parco di Villa Pamphili. E mi guardi mentre parlo o fa come quei studenti che riescono a stare attenti anche se fanno altro?”. Duro ma costruttivo Brunetta alla Camera che di economia ci capisce più di tanti in Parlamento: “Il Paese ha bisogno di chiarezza e trasparenza non di passarelle, veline di Casalino e Istituto Luce. Il Paese ha bisogno di democrazia parlamentare e di condivisione. Per questo siamo rimasti in aula. Ecco cosa deve fare Presidente: subito il Piano nazionale delle Riforme da scrivere subito e insieme in Parlamento e anticipo delle legge di bilancio in estate”.

Un nuovo Salvini?

Quando Salvini ha preso la parola, dopo aver bollato “le facili filosofie sul sovranismo” di cui aveva parlato Renzi, è successo che al posto del solito mattatore irriverente che comunica con slogan, s’è visto un leader propositivo, un po’provocatorio ma “con una lista di cose concrete da fare. Anche subito, senza gli aperitivi a Villa Pamphili”. Ha parlato di appalti pubblici che “devono essere liberati dal codice degli appalti per seguire le regole europee”: “Modello Genova e non Cgil”. Di “saldo e stralcio al venti per cento dell’importo per 8 milioni di cartelle esattoriali pronte per essere recapitate agli italiani”. Ha parlato di decreti “scritti male” motivo per cui non “arrivano” ai cittadini: “Se le banche non danno i soldi o non arriva la cig significa che avete fatto male il decreto, riscriviamolo insieme”. Una decina di punti del tutto condivisibili. Non sono solo gli occhiali tondi e il tono da studente a fare la differenza. E di sicuro Salvini non ha risposto solo a Renzi che poco prima in aula aveva invitato le destre sovraniste a “cambiare linea perché il vostro sogno antieuropeista si scontra con la realtà”. Piuttosto, si fa notare tra discreti capannelli leghisti nel via vai di palazzo Madama, “Orban ha detto sì al Recovery fund, vuole quei soldi e anche di più, e ci manca solo che ci facciamo smarcare dall’Ungheria”. Stanno arrivando soldi, tanti – è il ragionamento – e “dobbiamo gestire anche noi questa partita. Ridicolo opporsi”. Un ragionamento su cui “senatori” padani come Giorgetti, Galli, lo stesso Zaia lavorano da tempo. Ora certo questo non può far dire che la Lega sia diventata europeista. Di sicuro ritrova un asse con quel popolo del Pil che vuole fatti e non chiacchiere e slogan e a cui piace questa Europa solidale che sta investendo sui nostri titoli di stato contro le speculazioni e ha deliberato un piano di aiuti per 750 miliardi. Purché legato a progetti reali. Meglio se condivisi. Nella chat del Pd ieri girava un messaggio: “Salvini ci sta provando”. Ad essere meno sovranista? Forse a cambiare pelle per garantirsi la leadership.

Le sberle di Confindustria

Ed è dal numero 1 di Confindustria che arrivano le “sberle” più cattive a Conte e alla squadra di governo. Carlo Bonomi sale a Villa Pamphili alle tre del pomeriggio. Il faccia a faccia dura circa un’ora. Ma il suo staff produce tweet in continuazione, prima dopo e durante. Quasi una diretta live. e non sono carezze. Si comincia con il senso dell’intervista su Les Echos (Il 24 ore francese) in cui ha detto: “L’Italia sta scegliendo di favorire l’assistenza anziché liberare l’energia del valore privato”. A seguire un crescendo di “ceffoni” uno dietro l’altro. Sulla cassa integrazione: “La Cig è stata anticipata dalle imprese e così sarà per ulteriori quattro settimane. Gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno della liquidità. Le misure economiche italiane si sono rivelate più problematiche di quelle europee”. Sulle colpe degli ultimi 25 anni. E sui crediti he le imprese avanzano dallo Stato: “L’impegno contro una nuova dolorosa recessione può avere successo solo se non nascondiamo colpe ed errori commessi da tutti negli ultimi 25 anni. E ora si onorino i contratti/debiti verso le imprese”. Bonomi ha presentato il conto sulle accise: “chiedo immediato rispetto per la sentenza della Cassazione che impone la restituzione di 3,4 miliardi di euro di accise sull’energia impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato”.

Tregua armata con gli industriali

E sui crediti Iva: “Sul fisco non possiamo operare restando in attesa per oltre 60 mesi, in media, della regolazione da parte dello stato dei crediti Iva alle imprese, quando nei paesi concorrenti Ue tutto ciò avviene in meno di sei mesi”.

In serata il tentativo di ricucire uno strappo iniziato già quando Bonomi è stato nominato (era aprile) ritagliando giorno dopo giorno a Confindustria un ruolo da protagonista in questa ripartenza. “Confindustria - è il pensiero di Bonomi - non crede in uno stato cattivo contrapposto al privato buono. Ciò che chiediamo è una democrazia moderna con istituzioni efficienti e funzionanti cioè una Pa buona come già indicato e chiesto dal governatore Visco”. La risposta di Conte e Gualtieri non è stata gradita. E non serve a ricucire: la restituzione è in agenda, in fondo la sentenza è di fine 2019 “ma ora è necessario volare alto e altrove”. Quasi una provocazione. La versione di Conte a fine giornata cerca di rassicurante: “Clima proficuo, buon dialogo. Il piano di rilancio che sarà presentato la prossima settimana è stato molto apprezzato, siamo disponibili ad accettare idee. E posso assicurare che non c’è alcun pregiudizio nei confronti delle imprese”. Alla fine resta una tregua armata che potrebbe giocare un ruolo importante anche per la stabilità del governo. Gli Stati generali sono, come noto, a porte chiuse. Impossibile seguire i lavori in diretta. Occorre affidarsi a ciò che filtra, indiscrezioni, ricostruzioni, i social. Non è la stessa cosa. Ieri è stata la giornata nera perchè, dopo il Parlamento, Bonomi ha strappato il fondale da Truman show che è stato costruito intorno all’evento. E la partita di Conte e del governo è, giorno dopo giorno, sempre meno quella “blindata” che la maggioranza cerca di garantirgli in Parlamento.