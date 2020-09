Da Daverio a Chiesa passando per Bonaiuti: parla raramente, Giorgetti, ma quando parla dice moltissimo

Persino sulla sua pagina Facebook, che pure si chiama @giancarlogiorgettiofficial, l’ultimo post è del 9 settembre 2019 e in alto un avviso informa: “ATTENZIONE: Questa pagina NON è gestita direttamente dal politico Giancarlo Giorgetti, ma è a sostegno del suo lavoro. Per info o richieste lasciate un messaggio privato”.

Ed è così fin da quando arrivò a Montecitorio per la prima volta, all’indomani del ribaltone e con la Lega bossiana oltre il 10 per cento nazionale, risultato straordinario per quei tempi, e sceglieva sempre un divanetto in Transatlantico vicino a Giovanna Bianchi Clerici, poi consigliera di amministrazione in Rai e rideva con gli amici: “Siamo la corrente dell’Insubria”.

L’unica raccomandazione agli amici giornalisti era di non scrivere mai nulla su di lui.

Strano animale

Strano animale in un Transatlantico in cui suoi colleghi avrebbero venduto la mamma per una riga in un retroscena.

Eppure, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e segretario del Consiglio dei ministri nel primo governo di Giuseppe Conte negli ultimi mesi si è ritagliato qualche spazio dialettico.

Non solo le presentazioni dei candidati del Carroccio alle regionali in tutta Italia, per cui sta facendo una sorta di tour che va dalla Valle d’Aosta alla Campania.

Ma anche e soprattutto frasi sbocconcellate che lascia filtrare e che sono il pane quotidiano dai retroscenisti dei giornali, anzi “dei giornaloni”, come direbbe Matteo Salvini, che caratterialmente è il suo esatto contrario.

E ci vuole la passione e la capacità di Iva Garibaldi ad essere contemporaneamente il minimo comune multiplo e il massimo comune denominatore di entrambi, riuscendo a portare le voci di tutti e due, ciascuno con le sue peculiarità.

Le metafore

Anche le metafore giorgettiane dicono moltissimo, ricche di immagini calcistiche, lui che è un economista, bocconiano e mediatore e che, se fosse un calciatore sarebbe un fuoriclasse, soprattutto della visione di gioco: un Iniesta, per dire.

Ma che, da sottosegretario allo Sport – aveva quella delega nel Conte uno e si scontrò anche pesantemente con il numero uno del Coni Giovanni Malagò sulla riforma dello sport – non si tirò indietro nemmeno sulla serie B, ad esempio affermando il sacrosanto diritto della Virtus Entella alla riammissione al campionato osteggiato dal Palazzo sportivo.

Vinse il Palazzo sportivo, ma Giorgetti ci mise la faccia.

E allora, brandelli di Giorgetti.

“C’è chi è centravanti e chi gioca in porta, io fin da bambino mi sono messo in porta”.

O, ancora: “Mi sono messo in tribuna”.

La prima è relativa al suo carattere e al suo lavoro dietro le quinte, mediaticamente omeopatico e politicamente decisivo.

La seconda al fatto che non l’hanno ascoltato sulla sua idea che avrebbe cambiato il corso degli anni successivi in questa legislatura: una collaborazione bipartisan che avrebbe portato al governo di Mario Draghi.

E magari anche una Costituente.

Ri-Costituente per il Paese, al di là dei piccoli interessi di bottega di ogni partito, pure del suo.

Del resto, Giorgetti sa benissimo come la pensavano sul tema tedeschi e americani, con cui è in costante contatto, riuscendo a rimediare ai danni fatti dall’eccessivo avvicinamento a Putin negli anni scorsi.

Insomma, piccole frasi sbocconcellate che dicono moltissimo.

Ad esempio, un paio di mesi fa in un retroscena di Francesco Verderami per il Corriere della Sera, c’era un passaggio pesantissimo.

Sottilmente giorgettiano, senza quasi apparire.

Si leggeva così:”È in autunno che si verificherà se la politica avrà un sussulto, e se qualcuno — magari il premier — pensa alla scorciatoia elettorale all’inizio del prossimo anno, significa che non si rende conto di quanto sta accadendo dentro e soprattutto fuori dal Parlamento. Per Giorgetti le urne non sono una soluzione, se prima non si affrontano i problemi economici, e se i partiti nel frattempo non riscrivono le regole e non varano finalmente una legge elettorale condivisa, «smettendola di inventarsi sistemi che servono ad avvelenare i pozzi per chi viene dopo». In caso contrario, «vorrò vedere chi nei prossimi anni avrà voglia di governare sulle macerie»”.

Toni lontani anni luce dalla campagna elettorale perenne, anche del fronte sovranista.

E poi c’è il Giorgetti d’aula, quello alla Camera dei deputati.

Sempre presentissimo, ma anche silenziosissimo.

Che, però, ultimamente è intervenuto tre volte in quel momento periferico di Montecitorio che sono gli “interventi di fine seduta”, una sorta di Zibaldone dove ciascuno parla di un tema a piacimento.

Da Chiesa a Daverio

E’ capitato per un ricordo di Paolo Bonaiuti, storico portavoce e sottosegretario di Silvio Berlusconi, il giorno della scomparsa, quando il “dottor Sottile” della Lega ricordò la sua ironia, la sua educazione, il suo essere sempre dolcissimo anche quando ti stroncava.

E’ capitato, a sorpresa, il giorno in cui Giorgetti ricordò Giulietto Chiesa, ex corrispondente da Mosca de “L’Unità”, ex eurodeputato con Occhetto e Di Pietro, recentemente approdato alle file dei complottisti su mille temi e quindi sconfessato dalla sinistra ufficiale, di cui pure aveva sostenuto per anni e anni le tesi, spesso al di là di ogni evidenza reale.

Eppure, Giorgetti, pur ricordando le diversità di opinioni rispetto a Chiesa, si è detto pronto ad un ricordo bipartisan dell’ex europarlamentare, incuriosito comunque dalle sue sfaccettature e dal suo essere goloso di verità, qualsiasi esse fossero.

L’ultimo passaggio di questo Giorgetti che sceglie gli “interventi di fine seduta” per ricordare figure che lo meritano è stato l’altro giorno per ricordare la scomparsa di Philippe Daverio.

L’hanno fatto anche il piddino Emanuele Fiano, il pentastellato Gianluca Vacca, il renziano Gennaro Migliore, la neo azzurra Maria Teresa Baldini, la meloniana Wanda Ferro.

E poi Giorgetti: “Philippe Daverio è stata una persona di straordinaria intelligenza, una persona che è riuscita a far entrare nelle case di tutti gli italiani un'arte che talvolta può essere soltanto riservata alle élite, una persona che aveva una grande passione civile e anche politica, e io devo dire che fa onore alla Lega avergli permesso in qualche modo di dare il proprio contributo nell'arena civica, sociale e politica, con la giunta Formentini. Altre volte ha tentato l'avventura in altre formazioni politiche, ma in modo, direi, non sorprendente, non ha avuto successo. A Philippe Daverio mi legano anche, diciamo così, una conoscenza e un affetto personale, una conoscenza e un affetto personale perché Philippe Daverio ha le radici nel mio paesino, Cazzago Brabbia, 800 abitanti, di cui io sono stato sindaco e dove riposano i suoi nonni, i suoi bisnonni, dove c'è la tomba di famiglia. Ecco, in questo momento, sono commosso e anche un po' emozionato nel ricordare una persona così illustre, che ha dato lustro all'Italia, a Milano, al mio paesino e anche un po' al nostro partito”.

Ecco, quando parla di Cazzago Brabbia, Giancarlo si illumina.