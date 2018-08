Giorgetti: non faremo Opa su centrodestra, ma elettori ci votano

Milano, 31 ago. (askanews) - "Non abbiamo tempo per fare un progetto per fare un'Opa più o meno ostile sugli alleati del centrodestra, non abbiamo le risorse per farlo, ma le idee della Lega e di Salvini son più attrattive per gli elettori di Forza ITalia rispetto a quelle di Tajani". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervistato da Peter Gomez alla Festa del fatto quotidiano alla Versiliana."Il fatto che la Lega cresca e gli altri diminiuscono crea di fatto un paritto di riferimento del centrodestra. Noi non portiamo via a Forza ITalia deputati, senatori, consiglieri regionali. Se portiamo via gli elettori non è colpa nostra ma semmai è colpa loro", conclude.