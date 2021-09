Milano, 25 set. (askanews) - "Non esiste la Lega di Gioretti ma la Lega". A dirlo al termine degli Stati generali della Lega in Lombardia, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Basta vedere sul dizionario - ha proseguito - è un gruppo di persone che amano la propria terra e si mette assieme per fare il bene della propria gente. Questa è la definizione di Lega che una riunione di sindaci esprime".