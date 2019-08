Giorgetti: contatti Lega-M5s? Accordo forse ancora possibile

Rimini, 23 ago. (askanews) - Un accordo tra la Lega e il M5s forse è ancora possibile perché "a Roma ne succedono di tutti i colori". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ricordando che "i dieci punti di Di Maio sono tutti o quasi parte integrante del contratto con la Lega"."I contatti in corso" tra Lega e M5s "non lo so, io sono qui" a Rimini, "non so" ha spiegato Giorgetti in una conferenza stampa al Meeting di Cl. "A Roma ne succedono di tutti i colori"."Ho sentito dieci punti che Di Maio che ha letto dopo le consultazioni al Quirinale - ha aggiunto - e devo dire che sono tutti o quasi parte integrante del contratto con la Lega. Cosa voglia dire questo non lo so, ma è un dato di fatto".