Cherchez la femme! Il gioco estivo della Politica è sempre quello: il rimpasto

Dato che la nostra classe politica non riesce a ‘staccare’ neppure se è in ferie (Camera e Senato hanno chiuso), e dato che quest’estate, a differenza dell’estate scorsa, non vi sono crisi di governo in vista, a rovinare le vacanze a tutte, nei boatos del Palazzi (chiusi), nelle chat di WhatsApp dei vari compagni di cordata e di partito e nelle telefonate, ha preso a impazzare l’altro gioco estivo, quello del rimpasto.

Regole non scritte ma ferree che presiedono al rimpasto

E dato che la Politica è una scienza esatta, meglio cercare di fare ordine nelle varie possibilità e caselle che si possono liberare (al prezzo di cosa e a scapito di chi lo vedremo) nel governo Conte bis. Un’avvertenza preliminare: ove mai si dovesse procedere, sul serio, a un rimpasto del governo (non prima di settembre di sicuro, poi c’è chi dice che si farà ‘prima’ delle Regionali, con buoni argomenti, e chi ritiene che non potrebbe che tenersi ‘dopo’, con altrettanti), una legge non scritta, ma ferrea, dice che se cambi uno, al massimo due, ministri ‘non’ di peso, e un sottosegretario, al massimo due, puoi evitare di passare per una crisi di governo formale. Invece, se i cambi iniziano a essere tanti (dai due/tre in su) e pesanti (cioè nei ministeri chiave), è altamente improbabile che il Capo dello Stato non ti chieda di tornare alle Camere per verificare se hai, o meno, ancora una maggioranza che ti sostiene. Di fatto, vorrebbe dire aprire una crisi di governo formale. Il che è sempre un bel rischio perché sai come la inizi e non sai come la finisci.

Da Zingaretti a Di Maio, da Renzi a Conte ai ministri, tutti, ovviamente, negano che il rimpasto ci sarà mai…

Va anche detto che tutti i protagonisti principali che, oggi, siedono al governo e nei partiti della maggioranza, negano – con grande vigore – di starci anche solo pensando, al rimpasto. Il primo a negare ogni velleità del genere è stato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Solo che, dato che da giorni frullava, sui giornali e nei boatos di Montecitorio, la sua presunta voglia di andare al governo e di sostituire, niente di meno che, la titolare del Viminale, Luciana Lamorgese (profilo tecnico, in quanto prefetto di carriera, ma assai ‘scudata’ dal Quirinale che l’ha voluta lì), ‘Zinga’ ci ha dovuto rimettere una telefonata di tasca sua (telefonata “lunga e cordiale”, si capisce), per ribadire l’appoggio del Pd alla ministra e smentire ogni sua velleità. Il guaio è che sono in molti, nel Pd, a ritenere che il loro segretario aspiri a entrare nella ‘squadra’ (di governo), forse per togliersi d’impaccio dalla sedia di leader del Pd, che alle Regionali rischia il ‘cappotto’ (cioè una sconfitta, se va bene, di 4 a 2 per il centrodestra) e che, nel Lazio, la regione che governa vive sugli spilli di una maggioranza assai ballerina.

Naturalmente, pure Luigi Di Maio, che non vede l’ora di indebolire Conte come, dove e più che può, nega ogni velleità di rimpasto (“Parlarne è da fantascienza” ha detto), ma che nel Movimento si agitino voci e nomi di rimpasto è un segreto di Pulcinella. Dentro Italia Viva, anche Matteo Renzi nega con decisione ogni diabolica tentazione di dare l’ennesimo scossone al governo Conte: “Se ci mettiamo a parlare di legge elettorale e poltrone, non di lavoro gli italiani ci vengono giustamente a cercare a casa”.

Infine, dato che da giorni non si parlava d’altro, ecco Conte che, forte della fresca approvazione del decreto ‘Agosto’ e di una riforma ‘globale’ del Csm, davanti ai giornalisti nega ogni ipotesi di rimpasto del governo che guida: “sono soddisfatto di tutti i miei ministri. Non c’è nessuna esigenza di rimpasto, formula logora e che non amo” taglia corto.

La formula è ‘logora’ ma si porta bene in ogni stagione. Il caso Spadafora e la ‘controriforma’ del Coni sventata

Sarà anche ‘logora’, la formula, quella del ‘rimpasto’, ma chissà come mai si porta bene in ogni stagione dell’anno, figurarsi d’estate, quando le notizie ‘vere’ scarseggiano.

E così, ecco il tormentone agostano della politica italiana. Il primo a finire sul banco degli imputati, suo malgrado, è stato il ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora, che ha minacciato prima di dimettersi e poi di ‘rimettere’ la delega sullo Sport, conservando solo quella alle Politiche giovanili, dopo che il suo stesso partito, l’M5s, lo ha messo sulla graticola per come ha gestito il parto – faticoso, lungo, – della riforma dello Sport. Partito per ‘strappare le penne’ al presidente del Coni, Giovanni Malagò, impedendogli di restare in carica – a lui come ai presidenti delle varie Federazioni sportive – per un terzo mandato, prima ha dovuto fare rapida retromarcia (la riforma si sarebbe trasformata in un maremoto ingestibile, per lo Sport italiano, a un anno solo dalle Olimpiadi del 2021), perché Pd e Iv lo hanno stoppato (andando in soccorso del Coni e delle altre federazioni) e, poi, ha dovuto subire il ‘processo’ interno del Movimento che volevano, invece, una riforma più incisiva e anti-Coni, ridimensionandone il ruolo, cacciando di fatto Malagò e dando ‘pieni poteri’ alla struttura ‘Sport e Salute’ che, ai tempi del governo gialloverde, già voleva ‘uccidere’ il Coni. La patata bollente della riforma dello Sport è stata rinviata a settembre, le dimissioni di Spadafora congelate da Conte, che ha difeso a spada tratta il ministro (cui deve molto), ma il futuro è incerto e i nemici interni torneranno alla carica.

I tormenti interni del Movimento avvicinano il rimpasto

In ogni caso è ormai chiaro che, se rimpasto deve essere, i grillini vogliono accelerare e, cioè, sfruttare la seconda parte di agosto per prepararne il terreno e realizzarlo prima del 20 settembre, quando si andrà al voto per le Regionali. Servirebbe – dicono diverse fonti pentastellate - a blindare il governo prima della tempesta elettorale. In realtà, c’è anche il timore che la sconfitta alle urne possa poi rimandare a chissà quando il tagliando dei ministri.

L’altra verità è che il partito principale che regge la maggioranza di governo, il M5S, è entrato in una tale fase di fibrillazione e spasmi interni che non disdegna affatto l’opzione del rimpasto. Un’opzione che permetterebbe ai pentastellati di avvicendare qualche ministro - soprattutto la Catalfo, ormai in caduta libera nei sondaggi interni del M5s e giudicata inaffidabile, anche perché “troppo attenta alle ragioni dei sindacati e poco a quelle delle imprese”, sostengono fonti grilline di governo, e la Azzolina, ritenuta sempre più imbarazzante e, sostanzialmente, indifendibile, oltre che sottoposta al martellamento di opposizioni e haters - in evidente debito di ossigeno. Inoltre, il tentativo nascosto dei big del M5s – Luigi Di Maio su tutti - è di rimettere il cerino nelle mani del presidente del Consiglio, il quale, da un rimpasto, otterrebbe di certo più dolori che gioie. Conte ha imparato talmente bene a ‘surfare’ tra le spaccature grilline e le contorsioni dem da nutrire più di un dubbio sulla necessità di cambiare la squadra di governo, ma resta il fatto che il rimpasto, a settembre, prima o dopo il voto, potrebbe imporsi come una necessità ineluttabile.

Conte ‘surfa’ tra M5s e Pd: non vuole toccare nulla…

I tempi di un eventuale ricompattamento della maggioranza sono dunque nelle mani del presidente del Consiglio: sta a lui decidere di rischiare e rimandare tutto a dopo il referendum costituzionale e le elezioni regionali, o accelerare chiudendo la questione prima dei risultati del 20 settembre. La sostanziale presa di distanza del Pd dal referendum sul taglio dei parlamentari scarica ancor maggior peso sulle elezioni regionali che rischiano di trasformarsi in una sconfitta non solo per i dem, ma anche per il premier al quale verrebbe attribuita una quota dell’eventuale insuccesso, soprattutto se Emiliano (e Conte dietro di lui) dovesse perdere la ‘disfida di Barletta’.

Cherzez la femme! L’assedio alle ministre: Catalfo e Azzolina sulla graticola, Boschi e Castelli pronte ai box

Sarà un caso, ma ogni discussione agostana sul rimpasto mette sempre, nel mazzo delle possibili ‘rimpastate’, donne e soprattutto donne. Insomma, come al solito, i partiti le considerano le pedine più sacrificabili e meno impegnative.

Nella black list del M5S ci sono la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e la collega all’Istruzione Lucia Azzolina, come si diceva prima, ma anche nel Pd in tanti, a partire dall’attuale capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, vorrebbero sostituire Paola De Micheli ai Trasporti: lui tornerebbe al suo vecchio dicastero, e mai sopito amore, lei pagherebbe la cattiva gestione del dossier Autostrade.

Poi, come già detto, c’è la titolare dell’Interno, Luciana Lamorgese. Il governatore del Lazio ha chiamato la ministra per assicurarle che si trattava solo di pettegolezzi, ma da qui a settembre quien sabe?, senza dire che il Viminale – ma anche la Giustizia, di cui era titolare – è un antico pallino dell’attuale vicesegretario dem, Orlando.

E salire di grado, sempre al dicastero dell’Istruzione, è il sogno della dem Anna Ascani, sempre che il Movimento decida di scambiare il ministero con il Pd. In caso contrario si segnala, in ascesa, la senatrice grillina Barbara Florida. Sta di fatto che la questione degli equilibri di genere pesa.

Molto dipenderà anche da Matteo Renzi e da quanto la sua richiesta di un ministero in più per Italia Viva si farà pressante. Nel partito non si parla d’altro che di Maria Elena Boschi all’Istruzione. La diretta interessata, che si sta godendo vacanze da donna innamorata e felice, nega, ma non fa mistero di avere a cuore la scuola, una bomba. Ne sa qualcosa la Azzolina, sommersa dall’odio social.

Ma Renzi, pur di accontentare la Boschi, potrebbe essere costretto a sacrificare una delle due pedine che ha e non certo la Bonetti, che sta facendo bene (con il sostegno di Conte e la non ostilità del M5s), ma ha un dicastero minore (la Famiglia e le Pari Opportunità), ma un suo pezzo da 90, la Teresa Bellanova (Agricoltura). Anche per questo e non solo per difendere la sua sanatoria, la tignosa ministra di Iv si è fatta dimettere dall’ospedale dove si trovava per alcuni accertamenti medici e si è precipitata in cdm a palazzo Chigi dove si stava approvando, senza di lei, il dl Agosto.

Tornando ai 5Stelle vorrebbero ‘promuovere’ l’attuale viceministro all’Economia, Laura Castelli, facendola ministra perché la tipa è tosta, solida, preparata e lavora: proprio lei potrebbe sostituire la Catalfo al Lavoro. Poi, però, ci sono pure i ‘maschietti’. Sempre tra i 5 Stelle, chi non fa mistero di ambire a una promozione sono Stefano Buffagni e Giancarlo Cancelleri, entrambi insofferenti di dove si trovano: aspirano, almeno, al rango di viceministri. Invece, nel Pd, come detto, sgomitano Andrea Orlando (Viminale o Giustizia) e Graziano Delrio (Trasporti).

Certo è che, per una donna (o più) che se ne va (Catalfo e Azzolina), altre ne potrebbero entrare (Boschi e Castelli), tenendo ‘pari’ il conto delle quote rosa dentro il governo.

Infatti, su 22 ministri attuali, solo otto sono donne. Conte sa che sostituirne anche una sola stravolgerebbe ogni buon proposito sulle quote rosa. L’ingresso di Boschi e Castelli aiuterebbe nel mantenere il bilanciamento ‘di genere’.

Il rimpasto di governo come l’araba fenice del Poeta: “Che ci sia ognun lo dice, dove sia nessun lo sa”…

Insomma, di questo rimpasto ormai parlano proprio tutti, nel governo e ai vertici dei partiti. Al punto che si è anche tornati a discutere, tra Pd e 5 Stelle, dell’opportunità di avere due vicepremier, come ai tempi del governo M5S-Lega, con Dario Franceschini e Luigi Di Maio i candidati più papabili per ‘alleggerire’ il potere di Giuseppe Conte.

Certo è che, in questi giorni, i telefoni tra i dirigenti dem come tra quelli pentastellati sono e restano roventi. E se c’è chi, come Franceschini, per la linea quieta non movere (“il tema non è in agenda” dice), nel timore che, col rimpasto, poi ‘venga giù tutto’, o che il “generale Agosto farà il resto”, come diceva Bettino Craxi, negli anni Ottanta - quando i governi di pentapartito sembravano sempre sul punto di saltare e poi, invece, dopo le ferie, restavano su - l’ipotesi rimpasto continua a girare come pallina impazzita.

Accomunata, ovvia, dalla stessa convinzione, espressa durante diverse riunioni di entrambi i big e colonnelli dei due partiti: “Conte non si tocca”, ma tutto il resto sì. Sempre che, si capisce, togliendo un paio di appoggi alla torre che pende, alla fine non sia la stessa torre a venir giù.