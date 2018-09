L'ex Iena Giarrusso e l'imbarazzo sull'incarico: "Non controlla i concorsi, è solo il mio segretario"

"Dino Giarrusso è stato nominato mio segretario particolare già a fine luglio, nei tempi e nei modi previsti dalla legge. In quel ruolo si sta occupando a norma di legge di coordinare la comunicazione del mio ufficio e curare le mie relazioni istituzionali, in ragione del suo incarico. La legge prevede che la nomina del segretario particolare sia fiduciaria (non tramite concorso, trattandosi di un ruolo non organico al Ministero) e decade con la fine del mandato. Giacché dal mio arrivo al Ministero ho ricevuto decine di segnalazioni su presunte irregolarità riguardanti concorsi universitari, ho chiesto a Dino di svolgere anche un'altra attività". Su Facebook arriva il chiarimento del viceministro dell'Istruzione in quota M5S, Lorenzo Fioramonti, che è intervenuto sul discusso ruolo dell'ex inviato de Le Iene, Dino Giarrusso, inizialmente presentato come controllore di eventuali abusi e irregolarità dei concorsi accademici. Con ovvie polemiche: non bastano le denunce? Non basta l'attività della magistratura? Quale ruolo aggiuntivo potrebbe avere Giarrusso?

Già sgradito anche al ministro

Il nome di Giarrusso accostato ad una non meglio precisata attività di "cacciatore di irregolarità concorsuali" non era stato accolto con favore dallo stesso Marco Bussetti, ministro dell'Università e della Ricerca del governo guidato dal premier Conte. Il quale aveva subito detto: "Per i concorsi all'Università non serve uno sceriffo, basta la magistratura". Alle critiche del ministro si sono aggiunti gli attacchi da parte di esponenti del Pd: "Si mette ai vertici del Ministero chi è estato artefice di ciniche operazione mediatiche che hanno deliegittimato scienza e ricerca", dice il senatore dem Francesco Verducci riferendosi anche ai servizi de Le Iene. Gli fa eco Ubaldo Pagano: "Gli hanno semplicemente dato uno stipendio come segretario di un sottosegretario". Percorso politico accidentato, quello di Dino Giarrusso: battuto alle elezioni, poi assunto come addetto alla comunicazione del gruppo Cinque Stelle di Roberta Lombardi, incarico terminato pochissimo tempo dopo. Poi la corsa, inutile, per un posto nel Cda Rai e sottosegretario alla Cultura. Quindi l'incarico come segretario di Fioramonti, con non meglio dettagliati poteri di cacciatore di irregolarità ai concorsi.