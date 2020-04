Gianni Letta:stop divisioni e bandiere,ora lavorare tutti insieme

Roma, 24 apr. (askanews) - "Insieme possiamo lavorare meglio e insieme possiamo raggiungere risultati più grandi, complessi e necessari per il Paese". Parole di Gianni Letta, al termine della visita all'edificio Alto Isolamento dell'Istituto Spallanzani a Roma, insieme al segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e al ministro della Salute, Roberto Speranza."Oggi in questa giornata di sole e di luce dopo qualche giornata grigia che induceva alla malinconia e alla tristezza - ha spiegato -riconsiderando questi giorni passati che tutti abbiamo vissuto in condizioni particolari e che mai avremmo immaginato di poter vivere. Questa giornata di luce - ha aggiunto Letta - getta una luce anche su come le istituzioni debbono cooperare in maniera armonica, unitaria e coerente per raggiungere risultati e come nel tempo, anche nell'alternanza dei governi e delle amministrazioni di segno politico diverso, si debba dare una continuità istituzionale che possa garantire i risultati sommando le fatiche degli uni a quelli degli altri".Nel far riferimento ai fondi donati dalla Banca d'Italia alle regioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus e rivolgendosi al governatore Ignazio Visco, a Speranza e Zingaretti ha sottolineato: "Nel gesto della Banca d'Italia che ha voluto giustamente in modo equo ripartire su tutte le regioni italiane, uno sforzo generoso, ho trovato un auspicio, quello cioè che, messe da parte le divisioni, le contrapposizioni, il giusto confronto politico, la dialettica, anche lo scontro politico che è proprio della democrazia, le contrapposizioni, le bandiere, gli schieramenti, i principi, i preconcetti e i pregiudizi, si possa lavorare tutti insieme per la soluzione dei problemi che angosciano in questo momento gli italiani. Oggi sono quelli sanitari e già da oggi e poi domani saranno le conseguenze sull'economia del virus" ha sottolineato. E nel ringraziare gli operatori sanitari ha ricordato: "Sono 20 anni che seguo e ho visto crescere lo Spallanzani, avete avuto in questi anni la capacità di mettere su una squadra straordinaria che ha stupito e commosso il mondo. Una generosità e dedizione straordinari, unita a una competenza scientifica che ha pochi pari al mondo, perché prima della pandemia avete costruito squadra di eccellenza".