Dalla maternità per altri al gay Pride e la Corte dei Conti: l’autoritarismo di velluto della destra al governo

E’ in corso un grande dibattito se il governo di Giorgia Meloni sia “autoritario”, come ha accusato venerdì scorso il professor Romano Prodi, oppure no. Se sia magari un governo double-face dove c’è un po’ dell’uno e un po’ dell’altro e capire cosa succede se e quando il lato A (autoritario) dovesse prevalere il lato B del lato A, quello autorevole.

Non resta che mettere in fila alcuni fatti di questi otto mesi e poi cercare di tirare una riga e avere un risultato. Le ultime settimane, ad esempio, perchè non c’è dubbio che la vittoria alle amministrative ha messo benzina nel motore del governo che sia stata usata per accelerare alcune iniziative e, anche, dare soddisfazione a quell’elettorato che si aspettava dal governo certamente di più per quello che riguarda immigrazione, detestazione e sburocratizzazione. Una larga fetta di elettorato di destra che comincia a lamentarsi e borbottare.

Non è vero che fanno come Draghi

Ieri la Camera ha approvato con voto di fiducia il decreto Pubblica amministrazione. Doveva servire, questa decreto, a stabilizzare tecnici, ingegneri, informatici che dovevano andare a rafforzare le strutture di quelle amministrazioni, soprattutto comuni, in ritardo con il Pnrr. Ecco, da nessuna parte del decreto si capisce se e quanto di questo personale sarà stabilizzato. In compenso la scorsa settimana, all’improvviso, sono stati agganciati due emendamenti non previsti. Il primo cancella il “controllo concomitante” della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dei lavori del Pnrr. Il controllo era stato chiesto dai Comuni, introdotto dall’ex premier Conte e poi ratificato e strutturato da Mario Draghi nella legge del febbraio 2021. Ed aveva proprio una funzione di controllo ma anche propulsiva rispetto al Piano. Come un genitore che ricorda continuamente al figlio di fare i compiti, studiare, eccetera eccetera. Il secondo emendamento proroga di un ulteriore anno lo scudo per gli amministratori rispetto al reato di danno erariale. Questa è la parte che volle Draghi su richiesta dei sindaci. Non la prima, che è quella che ha fatto più rumore. Da parte del governo si tende ovviamente a mettere tuto insieme e fare un gran confusione. “Facciamo come Draghi” replica con furbizia la premier. Vero, ma solo in parte che non è la parte contestata. Guarda caso poi l’intervento legislativo arriva dopo che a fine marzo la Corte dei Conti ha presentato il suo primo report e ha bacchettato il governo e i vari ministri: siete in ritardo, c’è il fuggi-fuggi dalle amministrazioni perchè non stabilizzate i tecnici, non fate le riforme importanti tanto quanto le opere, ancora troppo burocrazia, sono stati spesi troppi pochi soldi, aver cambiato la governance sta creando confusione e ulteriori rallentamenti. Insomma, una valanga di critiche. Adesso, per sempre e tramite decreto silenziate. A questa lista di critiche il ministro plenipotenziario del Pnrr aveva risposto così: “Cambieremo gli obiettivi del Piano, in questo modo non ce la facciamo e rischiamo di perdere soldi che, ricordo, abbiamo preso a prestito e su cui pagheremo interessi”.

Forma e sostanza

Solo che il Pnrr non si può cambiare così, con lo schiocco di dita e perchè lo dice il pur bravo Fitto. E qui siamo: nel senso che la lista delle modifiche ancora non c’è. Si sa solo che ci sono almeno 120 progetti a rischio depennamento. Anche il cambio di governance, una sorta di spoil system applicato al Pnrr così come alle nomine dei vertici delle forze di polizia (Guardia di finanza e Polizia) come se fossero partecipate rientra nell’ambito di una ricerca di eventuale autoritarismo.

Fin qui il merito. Poi c’è il metodo, ovverosia aver introdotto per decreto e con voto di fiducia una modifica dei compiti e del ruolo della Corte dei Conti che è organismo di rilevanza costituzionale. E’ vero che la Corte continuerà, a consuntivo cioè alla fine, a fare la sue valutazioni (e a quel punto potrebbe essere troppo tardi, come spesso succede) ma non c’è dubbio che sia stato creato il precedente di mettere mano via decreto sulle funzioni di un organo costituzionale. Non ci si può difendere dicendo che si tratta di questione formale. In questo caso forma e sostanza coincidono pericolosamente. Ha scritto una volta il costituzionalista Michele Ainis: se non c’è la forma, la sostanza finisce racchiusa nella parola volubile e volante del sovrano. Che in quanto volubile e volante non può essere garanzia di nulla.

Il gay pride “favorisce i reati”

Lunedì mattina leggendo i giornali è preso, a molti, la strana vaghezza di non essere più in Italia. Ma ad esempio in Russia, o in Ungheria. Su quasi tutte le prime pagine dei giornali, infatti, si leggeva che la Regione Lazio, guidata dal presidente della Croce Rossa Francesco Rocca, ha tolto il patrocinio alla manifestazione del gay pride 2023. La motivazione è che il Pride “è volto a promuovere comportamenti illegali” in relazione alla maternità surrogata. Il sillogismo è questo: poiché in Italia la gestazione per altri è vietata dalla legge; poiché questa è una scelta che fanno soprattutto le coppie omosessuali (ignorando che il 50% delle coppie sono invece etero); poiché il Pride è la festa degli omosessuali e della più vasta comunità Lgbt+, il Pride favorisce i reati. Come ha ben spiegato il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, “quella motivazione è fuori dal mondo civile, la si può sentire in Russia, in Ungheria, in Uganda o in Polonia. Sentirla in Italia fa gelare il sangue. Il Pride non c’entra nulla con la gestazione per altri che peraltro è utilizzata in modo schiacciante dal eterosessuali. Il Pride è riconosciuto da tutti come momento di celebrazione della dignità, della libertà e dell’orgoglio di essere chiunque si voglia essere”.

Il reato universale

Che bisogno c’era di giustificare il mancato patrocinio con una simile e pericolosa bugia che criminalizza migliaia e migliaia di persone? C’è bisogno di creare l’ambiente e il sentiment giusto anche ad un’altra iniziativa del governo approdata in Commissione al Senato: l’istituzione della maternità surrogata come reato universale. Un’altra bandierina - sempre sul piano dei diritti - che la destra al governo deve issare per darsi contenuto e identità visto che non può darsela sui temi più importanti per cui l’aveva promessa: tasse e immigrazione. Si tratta di iniziativa un po’ ridicola perchè la maternità surrogata è già vietata in Italia. Ora si vorrebbe impedire alla coppie etero e omosex di andare all’estero a fare ciò che in Italia è vietato: far nascere un bambino/a anche con l’aiuto di un utero in prestito, diventare genitore e tornare a casa. Di conseguenza, impedire ai comuni di registrare all’anagrafe i figli che arrivato in Italia dall’estero e con genitori omosessuali. Sembra una caccia alle streghe più che una norma da Stato di diritto. Qualcosa che indurrà al falso e alla clandestinità molti casi perchè una cosa è certa: un governo per quanto con una forte maggioranza non può fermare il legittimo desiderio di paternità e maternità di ciascuno. Si tratta, ancora una volta, della limitazione di un diritto legittimo. Vedremo se anche questa volta metteranno la fiducia. Chissà. Assomiglia tanto, questo reato universale della maternità surrogata, alla caccia ai trafficanti di essere umani “per tutto l’orbe terraqueo” come disse Giorgia Meloni presentando il decreto Cutro. Da quando lo ha annunciato, compresa la caccia per l’orbe terraqueo, il numero degli sbarchi in Italia è aumentato del 146%.

Polonia fuori legge

L’ultima pillola amara è arrivata due giorni fa: la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato “fuori legge” la riforma della giustizia voluta dal governo polacco nel 2019. Che è quello tuttora in carica, alleato di Giorgia Meloni e suo grande sponsor alla guida del partito europeo dei Conservatori. Detta in poche parole, nel 2019 quel governo ha messo la magistratura polacca sotto controllo dell’esecutivo. E non lo poteva fare. Come si legge nel comunicato della Corte di giustizia, “il controllo su Stato di diritto, tutela giurisdizionale effettiva e indipendenza della giustizia è sua competenza; gli Stati non si possono sottrarre in alcun modo con disposizioni o giurisprudenza interne, neanche costituzionali”. Adesso sono due gli stati messo sotto giudizio e condannati da Bruxelles: Ungheria e Polonia. Entrambi hanno violato e stanno violando i diritti fondamentali dall’Unione. Ecco, entrambi sono i principali alleati di Meloni in Europa. Ricordiamo anche che al G7 a Hiroshima il leader canadese Trudeau sottolineò come Meloni e il suo governo stiano mettendo sotto pressione i diritti della comunità Lgbt+.

Potremmo parlare del decreto rave party, del decreto porti chiusi alle ong, a ben vedere troviamo un provvedimento sospetto di voler limitare le libertà individuali e i principi costituzionali quasi una volta al mese.

Per il governo Meloni potremmo coniare allora una nuova modalità: autoritarismo di velluto. Che però può impiegare un attimo per diventare di ferro. Dipende, sempre e ancora, da ciascuno di noi.