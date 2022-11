Gas: Meloni, valutare più flessibilità su fondi Ue

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Credo che abbiamo fatto passi in avanti dopo di che per il futuro il tema di un tetto europeo" al prezzo del gas "è fondamentale". Lo ha detto Giorgia Meloni replicando a una domanda sul price cap."C'è chi chiede lo scostamento, quel che va fatto si farà ma a me dare 30 miliardi alla speculazione non mi fa felice: sono risorse che vorrei spendere altrimenti, è un pozzo senza fondo se non c'è una soluzione europea. Ci sarà il consiglio a dicembre, speriamo in una soluzione per cui dopo marzo abbiamo un'altra situazione". "Noi ragioniamo o di avere altri strumenti, come Sure, altrimenti maggiore flessibilità sui fondi già esistenti". (ANSA).