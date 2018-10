Garavaglia, un viceministro in attesa di giudizio: è imputato per turbativa d'asta

Tra i 12 indagati nell'inchiesta della Procura di Milano che ha portato all'arresto del vicepresidente della Giunta regionale lombarda ed ex assessore alla Sanità, Mario Mantovani, e di altre due persone, c'è anche il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia (Lega), è accusato di turbativa d'asta. Secondo qualcuno, il viceministro è anche la “manina” cattiva evocata da Luigi Di Maio che ha provocato la rissa Lega-M5S sul decreto fiscale. Lui però rifiutato l’accusa con un laconico: “Tutti sapevano”. Garavaglia, nata a Cuggiono l’8 aprile 1968) è sottosegretario di Stato al Economia e delle Finanze nel governo Conte. Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi e in Scienze Politiche presso l'Università Statale di Milano.

Nella sua lunga carriera politica ha ricoperto la carica di sindaco del suo comune di residenza, Marcallo con Casone, per due mandati, dal 1999 al 2009. È stato anche membro di diversi consigli di amministrazione, tra cui quello di CoNord, dell’Aifa e di CdP. Alle elezioni politiche del 2006 (XV legislatura) è stato eletto alla Camera dei deputati nelle liste della Lega Nord nella circoscrizione Lombardia 1. Alle successive elezioni politiche del 2008 (XVI Legislatura) viene eletto al Senato della Repubblica in Lombardia, diventando il senatore più giovane della storia della Repubblica Italiana.

Durante la legislatura ricopre l'incarico di Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato. Il 4 dicembre 2011 è nominato Presidente della Commissione Economia del Parlamento del Nord. Alle elezioni politiche del 2013 (XVII Legislatura) è nuovamente eletto al Senato della Repubblica in Lombardia. Il 19 marzo 2013 è nominato dal presidente della giunta regionale Roberto Maroni Assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione della Regione Lombardia, dimettendosi quindi dalla carica di senatore il 7 maggio 2013 e venendo sostituito da Paolo Naccarato.

Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto deputato nel collegio uninominale di Legnano, sostenuto dal centro-destra. Il 12 giugno diventa Viceministro dell’Economia nel Governo Conte di Movimento 5 Stelle e Lega. Il 13 ottobre 2015 è indagato per turbativa d'asta nell'inchiesta che ha portato all'arresto del vicepresidente della Regione Mario Mantovani (l’avvocato di Garavaglia, Jacopo Pensa, durante le udienze aveva spiegato: “È finito in un calderone solo per una doverosa segnalazione”).