La ‘via’ di Churchill: aiuti dagli Usa e unità nazionale. Il “gabinetto di guerra” del governo Conte

E’ diventato un vero e proprio “gabinetto di guerra” il consiglio dei ministri del governo Conte che viene convocato, peraltro, proprio come ogni ‘gabinetto di guerra’ che si rispetti, in modo permanente o semi-permanente, in quel di palazzo Chigi, tra incontri diretti e videoconferenze, conference call e videochiamate multiple via Skype, Whats’App o altre varie diavolerie tecnologiche.

E come quello britannico dell’ex lord dell’Ammiragliato, sir Winston Churchill che, durante la Seconda Guerra Mondiale, non si occupava ‘solo’ e soltanto della guerra e di come sconfiggere le armate nazifasciste (e nipponiche), ma anche di come affrontare l’emergenza economica di allora: la legge “Affiti&Prestiti”, garantita dagli Usa del presidente Franklin Delano Roosevelt salvò ‘l’amica’ Gran Bretagna dalla bancarotta e la sua sterlina dal baratro, mentre tutto il resto finiva ‘in salmeria’, cioè nelle retrovie, comprese le aspre diatribe politiche tra Tories e laburisti.

Infatti, quello era un governo ‘nato’ conservatore, partito di cui Churchill era peraltro un esponente assai minore, ma venne poi allargato ai laburisti e divenne di unità nazionale per tutti e cinque gli anni della guerra (quell’unità nazionale che, invece, in Italia non si riesce proprio a ottenere, ma questo sarebbe tutt’altro discorso, come è evidente…).

Peraltro, quando si ritornò a votare, nel 1946, a dispetto di tutte le aspettative, le elezioni Churchill le perse, e anche rovinosamente e così, a Dowing Street, si insediò il laburista Clement Attlee, leader e partito il cui ruolo, nella ‘V for Victoria’, durante la guerra, era stato pari allo zero (anzi, i laburisti erano, di fatto, neutralisti e fiacchi nel contrastare l’espansionismo tedesco e nipponico), ma che, a differenza di Churchill, proponeva massicci interventi di ‘stato sociale’, in parte anche di ‘statalismo socialista’ mentre la ricetta di Churchill era rimasta quella liberista.

Pronto il dl liquidità. Conte tratta per sciogliere i nodi

Dentro il governo, ieri, e per tutto il giorno, si è trattato fino allo spasmo in vista del Consiglio dei ministri chiamato a varare, oggi o nelle prossime ore, l'atteso decreto liquidità. La trattativa resta delicata. Al centro delle tensioni interne alla maggioranza non c’è solo la quota di garanzia statale da assicurare per i prestiti bancari alle imprese ma, soprattutto, il ruolo di CDP (Cassa Depositi e Prestiti).

In mattinata il premier convoca il titolare del Mef Roberto Gualtieri e l'ad di Cdp Fabrizio Palermo, ma solo in tarda serata il governo sembra avvicinarsi ad una vera ‘quadra’, anche se il Cdm, previsto in teoria per oggi, lunedì, alle 11.30 non è ancora stato ufficialmente convocato. Il rischio è di un ulteriore slittamento, magari di una manciata d'ore.

Al Cdm, peraltro, oltre al decreto liquidità, sono attesi – e pronti per essere varati ufficialmente - il decreto scuola e il provvedimento per l'estensione del golden power. Nel dl liquidità, inoltre, sarà inserita una ulteriore sospensione delle scadenze fiscali per le imprese come per i cittadini.

Prestiti alle imprese ok, ma garanzia statale al 100%?

Ma è il tema delle garanzie ai prestiti alle aziende a tenere banco. Il confine tra la necessità di erogare denaro fresco in tempi rapidi alle imprese e le opportune verifiche della solvibilità di chi chiede il prestito è più che mai labile, nell'era del coronavirus. “La garanzia statale sia al 100% per prestare a aziende e partite Iva somme pari al 25% del fatturato 2019”, insiste il leader di Iv Matteo Renzi. Ma lo dicono anche molti esponenti dell’opposizione, da Salvini alla Meloni e ne ha parlato, ieri, in un’intervista al Quotidiano Nazionale anche la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, con dovizia di esempi specifici grazie alla sua esperienza di avvocato e di imprenditrice.

Ma in serata il titolare del Mise, Stefano Patuanelli (M5S), illustra un decreto legge parzialmente diverso. La dotazione del Fondo di Garanzia per le Pmi salirà a 7 miliardi, con la capacità di generare liquidità fino a 100 miliardi. La garanzia al 100%, senza valutazione del credito, è valida solo per i prestiti fino a 25mila euro.

Per i prestiti fino a 800 mila euro la garanzia è al 100%, ma con una valutazione della solvibilità. “La garanzia sarà al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro: potrà arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi e con una valutazione che tiene conto solo della situazione pre-crisi Covid-19”, spiega Patuanelli, mettendosi in contraddizione con Iv, ma pure con il Pd, che chiedeva, appunto, ben altro.

Il Mef vuole che il ruolo di garante sia di Sace, l’M5S no

Inoltre, sui prestiti alle grandi aziende, dentro il cuore del Mef, a via XX settembre, si continua a spingere fino all'ultimo affinché lo Stato dia garanzie attraverso Sace (società per azione del Gruppo CDP specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le PMI), scorporando quest'ultima da Cdp e facendola acquisire direttamente dal Mef. Ma il M5S tiene il punto. “Così si snatura totalmente Cdp e quindi l’intero sistema”, sottolinea una fonte qualificata dell’M5S. In tarda serata – dopo un infinito tira e molla - arriva uno schema d'intesa: a immettere garanzie nei prestiti alle grandi aziende, come a occuparsi della valutazioni di solvibilità, sarà Sace che, tuttavia, resterà quello che è, cioè una controllata di Cdp.

Cresce l’ipotesi di una ‘cabina di regia’ per il post-crisi

Conte, dopo il dl liquidità, si concentrerà, invece, sul tema ormai sempre più intricato e problematico delle riaperture delle attività produttive: 18 aprile per tutti? Per alcuni sì e per altri no? Prolungamento delle misure fino a maggio?, e per quanto tempo ancora? (le domande di tutti gli italiani!). Ma cresce l'ipotesi di una cabina di regia che comprenda un numero ridotto (tre per ogni categoria, si fa come esempio, a palazzo Chigi) di governatori e sindaci, oltre ai rappresentanti delle parti sociali e del comitato scientifico.

Un modo, spiega un ministro del Pd, anche per includere le opposizioni visto che i governatori del Nord sono tutti di appannaggio del centrodestra (e nella maggioranza si pensa a dare un ruolo forte al ‘doge’ veneto Luca Zaia). Ma anche un modo per ‘ridimensionare’ il ruolo e la figura di Conte, che continua a ergersi a novello Churchill, ma che inizia a fare sempre più ombra e a dare sempre più fastidio sia a Di Maio, dentro l’M5S, che a Zingaretti, dentro il Pd.

Cabina di regia anche per il dialogo con le opposizioni?

La cabina di regia sarà attiva anche sul decretone di aprile, che seguirà a ruota al decreto liquidità di oggi. Decreti sui quali, nel pomeriggio di ieri, sono tornati a vedersi il governo (con i ministri D’Incà e Gualtieri) con Lega, Fi, Fdi e ‘Cambiamo’ di Toti. Gli emendamenti delle opposizioni che saranno assorbiti nel dl ‘Cura Italia’ saranno assai pochi, in realtà, ma gli ordini del giorno – di solito dei puri ‘pro forma’ privi di ogni importanza – che verranno assunti in Aula, quando il dl verrà votato (al Senato dall’8 aprile, alla Camera la settimana successiva), potrebbero essere trasformati in proposte da inserire, ma solo successivamente, da parte del governo nel dl aprile.

Il ‘decreto aprile’ sfonda di nuovo il deficit/Pil

Decreto – o meglio ‘decretone’ forse da circa 50 miliardi - per stanziare il quale sarà necessario, peraltro, approvare un nuovo scostamento dal pareggio di bilancio, norma oggi prevista in Costituzione e, quindi, servirà un voto da prendere, per forza, a maggioranza assoluta delle Camere. Una ghiotta occasione, l’obbligo della presenza di 316 deputati su 630 e di 161 senatori su 321 in cui, sicuramente, il fronte parlamentare trasversale dei fautori di soluzioni innovative (voto a distanza, commissione speciale, etc.) - quello guidato da Ceccanti, Magi, Baldino, Brescia, etc. - vuole convincere il Parlamento a innovare davvero, nelle procedure, come fa già e farà di nuovo il Parlamento Ue - rispetto al farraginoso metodo ‘del distanziamento sociale’, cioè al voto cadenzato per pochi deputati di ogni gruppo. Che poi è questa l’unica e poco originale soluzione che, ad oggi, i presidenti delle Camere hanno messo in atto per cercare di contenere i contagi anche ‘dentro’ il Parlamento.

Ma la vera battaglia il governo la giocherà in Europa

Prima, però, di mettere mano al ‘decretone’ di aprile a Palazzo Chigi come al Mef si guarda alla direzione che prenderà l'Ue. La battaglia dell'Italia sul varo degli Eurobond con una formula che li leghi esclusivamente alla crisi del coronavirus (non a caso vengono chiamati ‘coronabond’) sarà condotta fino alla fine e fino in fondo, da Conte e dal ‘terzetto’ di ministri europei (Gualtieri, Amendola, Di Maio). E, stavolta, l’Italia fa sul serio: infatti, come ha detto chiaramente il ministro Enzo Amendola, senza un'apertura dei ‘falchi’ del Nord alle posizioni del ‘gruppo dei Nove’ (Italia, Francia, Spagna, Grecia, etc.), ben difficilmente, all'Eurogruppo di martedì, l’Italia accetterà l'utilizzo del Mes, pur nella sua versione light, assumendo una posizione ‘para-salviniana’ ma obbligata, tanto che, dopo l’M5S, anche il Pd oggi è sulle barricate.

E se arrivasse un ‘governo Draghi’ ad aiutare l’Italia?

Certo, un ‘bel’ governo Draghi potrebbe avere, dentro la Ue, una forza che il governo Conte può solo sognare. Conte ha ringraziato, via tv Nbc, il presidente Trump per gli aiuti che gli States stanno dando all’Italia (forse perché Di Maio aveva ‘ringraziato’ troppe volte Russia e Cina?!), ma nonostante tutti i suoi meriti nella gestione della crisi, gli ottimi sondaggi e indici di gradimento e il consenso diffuso di tutti i centri che contano nel Paese (Vaticano, associazioni datoriali e sindacali, etc, fino, ovvio, al Colle), l’impatto di un governo Draghi e di un suo ‘bazooka’ sarebbe di certo ben più devastante (e positivo) per l’Italia. Ma se è vero che sono molti – da Salvini a Renzi, da pezzi di M5S a pezzi, oggi, pure di Pd (Base riformista, per dire) – a tifare per l’arrivo, al governo, di un “Monti al cubo”, è anche vero che un governo siffatto – che sarebbe di certo di unità nazionale, cioè con dentro anche tutto il centrodestra – dovrebbe per forza di cose passare per un ‘ribaltone’ dentro le aule parlamentari, non certo per ‘libere’ elezioni. Infatti, per ora e almeno per molti anni, da noi non si vota né si voterà per una – complicata – serie di validi motivi.

Rinviate tutte le elezioni, ma non interessa a nessuno

Ora, è vero che, sempre si parva licet comparare magnum, proprio allo stesso modo di Churchill, ormai, il governo Conte si occupa ‘solo’ di emergenza economica, e sociale, oltre che – ovviamente – di gestire l’emergenza sanitaria. I temi ‘politici’ classici, tanto per capirci, sono diventati così ‘laterali’ e poco interessanti che la ‘notizia’ del rinvio delle elezioni amministrative e regionali - nonché del referendum istituzionale (stavolta la decisione è ufficiale…) – è una ‘non-notizia’. Non interessa a nessuno, e nessuno ne parla o la commenta, sui giornali. Eppure, è stato anche formalmente deciso che la tornata di elezioni regionali ed amministrative previste per il mese di maggio slitterà all’autunno. È quanto previsto nella bozza di decreto all’esame del consiglio dei ministri in calendario oggi e contenente, fra l’altro, come vedremo meglio dopo, la norma sul golden power e l’estensione della sospensione dei termini per il processo civile, oltre a molte altre cose.

La durata di governatori e consigli regionali, sindaci e consigli comunali, dunque, diventa così ‘eccezionale’: dureranno, come mai accaduto, 5 anni e 3 mesi almeno

Dopo un lungo confronto all’interno della maggioranza, confortato dal parere del Comitato tecnico-scientifico, il governo ha perciò stabilito che “non ci sono le condizioni” per svolgere le consultazioni per il rinnovo delle regioni Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia e di oltre mille consigli comunali, tra cui molti capoluoghi di provincia. La data non è stata ancora fissata ma è probabile che il voto verrà rinviato alla seconda metà di ottobre.

Il problema – un altro caso “mai accaduto prima” – è legato alla durata degli organi regionali che viene, di fatto, eccezionalmente estesa a 5 anni e tre mesi (come minimo) per le Regioni che scadevano a maggio, con una proroga di tre mesi rispetto alla scadenza ordinaria (cinque anni). La durata degli organi regionali, in effetti, è di competenza statale e dunque spetta allo Stato intervenire in materia, anche se spetterà poi a ognuna delle Regioni stesse l’indizione delle elezioni sulla base della rispettiva legislazione che, se necessario, potranno modificare.

E il referendum costituzionale? “Missing in action…”

Del referendum costituzionale confermativo sul taglio del numero dei parlamentari, il decreto che approverà oggi il cdm non parla ma solo perché, per quello, già rinviato due mesi fa sine die (doveva svolgersi, in teoria, il 29 marzo), serve una leggina ad hoc, ma presto va emanata pure quella perché scadono i termini dell’indizione nei tempi prefissati.

Infatti, come spiegava una nota tecnica una fonte del ministro ai Rapporti con il Parlamento, Federico D’Inca, “il termine per l’indizione del referendum è attualmente fissato in 60 giorni dalla comunicazione dall’ordinanza che l’ha ammesso (23 gennaio 2020), ma tale termine potrebbe essere ampliato fino a 240 giorni. Pertanto, il referendum potrebbe essere indetto entro il 19 settembre 2020”. “L’indizione dovrà avvenire – precisava sempre D’Incà - in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo a quello dell’indizione, così come già oggi era previsto. L’ultima data utile per la celebrazione del referendum, ove adottata la modifica, cadrebbe pertanto il 22 novembre 2020. Non risponde al vero, quindi – chiudeva la nota - che il referendum verrebbe rinviato al 2021. La disposizione, anzi, consente la fissazione di una data anche precedente”. Tutto bene, per carità, ma certo è che, in questo modo, il presunto ‘sicuro’ taglio del numero dei parlamentari che dovrebbero essere ridotti da 945, quanti sono oggi, a 600 (400 deputati e 200 senatori contro gli attuali 630 e 315) – riforma e ‘taglio’ voluto pervicacemente dai Cinque Stelle – finirà, quantomeno, in ‘cavalleria’. Forse a novembre, forse – chi può dirlo oggi? – al 2021. Con relativa ‘gioia’ e sollievo dei parlamentari che temevano (tutti, M5S in testa) gli effetti del possibile ‘taglio’ rispetto alla loro rielezione.

Mettetevi comodi: fino al 2022 in Italia non si vota

Va tutto bene, si capisce, ma va considerato anche che, questa volta ‘de facto, si non de iure’ - nel senso che stiamo parlando di un dato di fatto politico e non legislativo - le Camere oggi in carica non verranno sciolte prima della loro scadenza naturale (marzo 2022), causa il cosiddetto ‘combinato disposto’ di effetti tra referendum istituzionale, possibile nuova legge elettorale (ancora tutta da scrivere), ridisegno dei collegi, ‘semestre bianco’ (inizia ad agosto del 2021), in cui le Camere non si possono sciogliere prima di eleggere il nuovo Capo dello Stato (cade a gennaio 2021). Il che vuol dire che, banalmente, fino alla fine della scadenza naturale della XVIII legislatura, in Italia, banalmente, non si può andare a votare neppure se qualcuno volesse farlo… Altra cosa, invece, è ‘cambiare’ governo: quello si può fare perché viviamo in una repubblica parlamentare dove i governi il Parlamento può farli e disfarli a suo piacimento. Solo che, per far ‘arrivare’ Draghi senza passare dal voto (degli elettori) serve un voto delle Camere in cui qualcuno (e Renzi e i suoi da soli non bastano…) tolgano l’appoggio a Conte e, via ‘ribaltone’ parlamentare, lo diano a Draghi. Oggi non si può fare, proprio non è il caso, ma domani – magari a ottobre – con l’ennesima ‘manovrona’ economica da fare e l’emergenza sanitaria (si spera…) ormai superata, beh allora sì che se ne potrebbe parlare. E se ne parlerà…