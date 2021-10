G20, da stasera alle 22 rafforzati controlli a frontiere Italia

Roma, 27 ott. (askanews) - Nell'ambito delle attività di prevenzione per garantire la sicurezza del G20 a Roma di sabato e domenica prossimi, "è stato già disposto il ripristino dei controlli presso tutte le frontiere interne nazionali a decorrere dalle ore 22 di oggi e fino alle ore 13 del 1° novembre". Lo ha reso noto il Viminale, precisando che "la misura, adottata come prassi consolidata dagli Stati in occasione di eventi analoghi, è stata comunicata nei giorni scorsi a tutti i ministri dell'Interno dei Paesi dell'area Schengen e alla Commissione europea".