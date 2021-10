G20,Mattarella:la ricostruzione dopo pandemia non può arrestarsi

Roma, 30 ott. (askanews) - "Ci siamo impegnati a rendere più forti, coese e solidali le nostre società. Abbiamo lavorato insieme, al livello planetario, per offrire alla comunità internazionale, a Paesi meno favoriti, sostegno di fronte ad un nuovo nemico comune: la pandemia. È un'opera di ricostruzione che non può arrestarsi!". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi alla cena di gala al Quirinale per i leader che partecipano al G20.Per il capo dello Stato "è un nuovo punto di partenza al quale guardare per una più intensa stagione di collaborazione".