G20, leader: per ripresa equa abbattere disuguaglianze vaccini

Roma, 30 ott. (askanews) - Per conseguire pienamente l'obiettivo di una "vera ed equa ripresa" è necessario abbattere le "diseguaglianze" fra Paesi ad alto e basso reddito nella disponibilità e nella distribuzione dei vaccini. E' il principio che, spiegano fonti diplomatiche, è stato espresso dai leader del G20 riuniti a Roma.L'obiettivo posto dall'Oms prevede di vaccinare almeno il 40% della popolazione globale entro il 2021 e almeno il 70% della popolazione globale entro il 2022. L'obiettivo è stato annunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo discorso introduttivo ed è stato condiviso da tutti i leader.Oltre a donare dosi ai Paesi a basso reddito, aggiungono le fonti, è stato sottolineato da molti leader come sia necessario aumentare la capacità produttiva e il trasferimento tecnologico in zone come l'Africa, anche per aumentare la capacità di risposta ad eventuali emergenze sanitarie future.