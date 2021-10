Roma, 31 ott. (askanews) - "Dobbiamo mettere in atto immediati, rapidi e consistenti tagli di emissioni per evitare conseguenze disastrose" sul clima. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi aprendo la seconda giornata del Summit G20, in una sessione dedicata al ruolo del settore privato nella lotta al cambiamento climatico.Questo perchè "lo dice la scienza", ha aggiunto.