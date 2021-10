G20, Draghi: impegno emissioni zero non preciso ma più verso 2050

Roma, 31 ott. (askanews) - "Rispetto alla situazione precedente l'impegno è un pochino più verso il 2050. Nel lunguaggio del comunicato non è un impegno preciso nel 2050 ma prima era un impegno assolutamente assente, si parlava addirittura di fine secolo. C'è stato uno spostamento, con un linguaggio più ricco di speranza anche da parte di paesi che fino a oggi avevano detto no, io ne riparlo alla fine del secolo". Lo ha detto il premier Mario Draghi commentando le posizioni di Cina e Russia sull'obiettivo di emissioni zero."Queste cose cominciano con gli aggiustamenti nei comunicati stampa poi diventano azioni concrete. C'è da essere abbastanza soddisfatti, secondo me gradualmente ci si arriverà", ha concluso.