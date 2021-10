G20: Casellati, nostri parlamenti serbatoio di democrazia

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "I paesi del G20 rappresentano il 60% della popolazione mondiale, l'80% della ricchezza globale e il 75% del commercio internazionale. Ma le convergenze maturate in seno al G20 contano, in realtà, per tutto il mondo. Questo pone anche a noi legislatori una grande responsabilità, perché i nostri Parlamenti costituiscono, ognuno nel solco della propria tradizione costituzionale, il serbatoio di rappresentanza, di democrazia e di dibattito su cui poggia l'impegno internazionale dei nostri governi". Così la presidente del Senato Elisabetta Casellati al settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti del G20 (P20) a Palazzo Madama. (ANSA).