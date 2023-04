Fvg: affluenza alle ore 12 all'11,36%, in calo

(ANSA) - TRIESTE, 02 APR - Alle ore 12 per l'elezione del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e del Consiglio regionale ha votato l'11,36% degli aventi diritto, ovvero 126.044 votanti su 1.109.395 iscritti. Lo rende noto il Servizio elettorale della Regione Fvg. Si registra dunque un calo rispetto alla precedente consultazione: alle regionali del 2018, quando però si votava in un unico giorno, alle 12 l'affluenza si era attestata al 18,07%. Nel dettaglio, nella circoscrizione di Trieste alle 12 di oggi ha votato il 10,64% (22.479 votanti su 211.162 iscritti), a Gorizia l'11,31% (13.346 su 117.975), a Udine il 12,3% (50.521 votanti su 410.423), a Tolmezzo il 10,68% (8.631 votanti su 80.827), a Pordenone il 10,75% (31.067 votanti su 289.008). In Fvg, oggi e domani, si vota anche per il rinnovo di 24 sindaci e consigli comunali. Tra gli enti coinvolti c'è anche Udine: alle 12 ha votato il 14% degli aventi diritto. (ANSA).