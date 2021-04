I furbetti del vaccino: più di 2 milioni di vaccinati avrebbero saltato la fila

Il boom di furbetti si sarebbe verificato soprattutto in Sicilia, Campania, Calabria e Valle d’Aosta, dove in tanti avrebbero saltato la fila per accaparrarsi il vaccino prima degli altri. Così, secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra avrebbe annunciato su Facebook si voler mettere mano agli elenchi dei vaccinati per verificare eventuali irregolarità.

Le anomalie

Del resto l’anomalia – scrive il giornale - balzerebbe agli occhi: “su 11.850.555 dosi, quelle non destinate a ultraottantenni, a ospiti delle Rsa, a operatori sanitari, a personale non sanitario o scolastico e alle forze armate sono state 2.236.752. Più della metà delle 4.106.273 dosi degli over 80”. Tanto che dell’argomento si starebbero interessando ora anche le procure.

Il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra (Foto Ansa)

I casi particolari

Proprio di recente, a Biella - si legge sul Corsera - sarebbero stati inviati 23 avvisi di garanzia, e situazioni non chiare sarebbero state segnalate a Oristano. Mentre “in Sicilia, Campania e Calabria - fa notare Morra, aggiungendo al gruppo la Valle d’Aosta – sarebbero state censite ben 695.235 somministrazioni ad «altri». Cosa che indurrebbe a tentare di vederci chiaro.

Da considerare a tal proposito come “nelle regioni più infiltrate dalla criminalità – spiega sempre Morra - non sarebbero state rispettate le priorità dei più fragili”.

In Campania le somministrazioni sarebbero state circa un milione, mentre le dosi per i fuori lista 297.193. Più di quelle riservate agli over 80 (295.250).

In Sicilia 213.164 dosi sarebbero andate agli anziani e 301.329 agli “altri”. In Valle d’Aosta: 87.804 ai più anziani e 88.867 ai fuori lista. In Calabria agli ultraottantenni 88.867 dosi e agli altri 88.030.

I vaccini "strumento delle mafie"

Il presidente della Commissione Antimafia vorrebbe a questo punto “verificare i dati scorporati per provincia”, perché “convinto che i vaccini siano strumento di potere e consenso anche delle mafie”. Da qui il diritto della commissione da lui presideduta di “svolgere indagini sulla sanità, tra le maggiori fonti di guadagno della criminalità organizzata”.