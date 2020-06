[il caso] La fumata grigia di villa Pamphili. Conte cerca di dividere le opposizioni. E prende tempo per il piano di Rilancio del paese

La strategia politica è chiara. Quella per il rilancio dell’Italia un po’ meno. Dopo dieci giorni tra stucchi, arazzi e siepi geometriche di villa Pamphili e 90 ore di “ascolto” delle eccellenze italiane, Giuseppe Conte ha parlato ieri sera alla nazione giusto in tempo per i telegiornali della sera. Ha cerca di compattare la maggioranza nonostante 5 Stelle e Pd siano il primo in pieno congresso alla ricerca di anima e leader e il secondo abbia iniziato le grandi manovre per cambiare la segreteria. Ha provato a dividere le opposizioni strizzando l'occhio a Forza Italia. Meno chiara, ancora in alto mare, è la strategia per il paese. "Dobbiamo reinvitarlo, non basta farlo ripartire" ha detto Conte nel raffinato nel set allestito sui prati verdi con la quinta della villa. Ma per il Piano nazionale delle riforme dovremo aspettare "la prossima settimana". L'attesissimo decreto Semplificazioni andrà, forse, nel “Consiglio dei ministri di questa settimana”. Il taglio dell’Iva per rilanciare i consumi "è una bella idea. Vediamo”. Angela Merkel lo ha già fatto in Germania. Senza preavvisi.

Attese deluse

Nella stessa maggioranza, dove gli Stati Generali a dir la verità non hanno mai appassionato, ieri si diceva: “Conte uscirà da Villa Pamphili con 3/4 decreti pronti da pubblicare in Gazzetta… “. Per mettere a tacere critiche, preoccupazioni e insinuazioni. Non è andata esattamente così. I propositi sono, come sempre, ottimi a cominciare dagli investimenti all’alta velocità che dovrà raggiungere la Sicilia, collegare la costa tirrenica con quella Adriatica per finire con l’empowerment femminile, borse di studio per 500 donne aspiranti manager. Dalla diminuzione dell’Iva alla riduzione del cuneo fiscale. In mezzo decine e decine di progetti ascoltati nei punti stampa di questi giorni, ordinati in fascicoli e scambiati reciprocamente al tavolo ovale del salone degli Specchi del Casino del Belrespiro. Progetti che fanno a cazzotti con la realtà di un paese che in questo fine settimana in Liguria è riuscito a mettere in coda tutti coloro che volevano raggiungere le coste liguri perchè i lavori di manutenzione di strade e ponti in carico ad Autostrade sono fermi da due anni in attesa che il governo decida cosa fare con la concessione. Ascoltare Conte ieri però dava un po’l’idea di quei comizi dove si battono le mani perchè il leader vuole la pace nel mondo. Il “Piano di rilancio” - obiettivo di questi Stati generali - “non è solo una raccolta di riforme. Dobbiamo reinventare il Paese. Non possiamo accontentarci solo di qualche piccola riforma”. Si fonderà su tre direttrici: “Modernizzazione del Paese); transizione energetica; Italia più inclusiva. Ma dietro tante parolone, peraltro già note, c’è il nulla di fatto. Il Piano di rilancio sarà “l’orizzonte dell’azione di governo da cui poi a settembre andremo ad agganciare i progetti esecutivi del Recovery Plan da finanziare con i fondi stanziati da Bruxelles”. Entro la fine del mese sarà invece pronto il Piano nazionale delle riforme, anche questo figlio delle audizioni degli Stati generali,

Dal taglio dell’Iva a quello del cuneo

Conte ha appoggiato entrambi i “tagli” di tasse nell’ambito di una più generale riforma fiscale. Ma ci sono ancora troppi se e troppo pochi contenuti. “Rimodulare l'Iva è solo un’ipotesi che sarà definita in un modo o nell’altro in settimana. E' una misura costosa da studiare” ha detto ammettendo “la preoccupazione per i consumi non ancora ripartiti perchè manca ancora il clima di fiducia. Parole analoghe anche sul taglio del cuneo: “La direzione giusta che dobbiamo perseguire” sono state le parla esatte di Conte. Nulla di nuovo invece sul decreto Semplificazioni promesso da oltre un mese. La nuova promessa di Conte è che andrà in Cdm “già questa settimana”. Sui contenuti sappiano che “ci sarà sicuramente quella revisione dell’abuso di ufficio che tutte le categorie hanno richiesto nel singole audizioni. Andrà in Cdm. E sarà un altro motivo di tensione con il Movimento 5 Stelle. Però Conte lo ha detto e promesso,

Da Autostrade a Confindustria

Sulla concessione di Autostrade è forse l’unico momento in cui Conte è sembrato deciso. Con le idee chiare. “Sul mio tavolo - ha detto - non ho una proposta accettabile. Ci avviamo su una strada obbligata. Il caso va chiuso e subito. Atlantia ha ragione: non è giusto portare avanti l'incertezza a lungo. Hanno chiesto una soluzione chiara. Noi abbiamo il dovere di dare una soluzione chiara”. Il governo sta intanto studiando la possibilità di un nuovo scostamento di bilancio, ma, ha osservato Conte, è una “decisione che non abbiamo ancora preso”. Si tratta comunque, di una ipotesi “possibile e probabile. Interverremo su misure concrete “per evitare licenziamenti” e “ad incentivi per categorie in sofferenza come il turismo”. Ancora non è chiaro quanti miliardi serviranno ma con il Mef l’aggiornamento è costante anche rispetto ai flussi di cassa dello Stato”. Conte non è affatto spaventato dalla nuova e vigorosa “dialettica con gli industriali”. “Non mi spaventa - ha detto - a Confindustria abbiamo presentato il nostro Piano di rilancio. L'importante è che a tutti sia chiaro l'obiettivo di lavorare per l’Italia e che il governo è portato degli interessi di tutto il Paese”. Dicono che sia grazie a questo tono così conciliante e rassicurante che Conte basi la maggior parte del suo 63 per cento dei consensi. I progetti esecutivi, poi, sono altra cosa. “Avranno - ha precisato - un cronoprogramma che durerà l’intera legislatura”.

L’orizzonte lungo di Conte

Perchè poi, alla fine di tutto, quello che conta veramente è avere un programma che tenga impegnato il governo per tutta la durata della legislatura e magari anche oltre. Assicurare palazzo Chigi all’attuale coalizione fino al 2023. E, se le cose vengono impostate nel modo giusto e si comincia a vedere un reale cambio di passo, anche quella successiva. E’ questa la “mission” del governo e il motivo per cui Conte ha organizzato gli Stati generali dell'Economia, “utili” anche e soprattutto al segretario Zingaretti che da tempo chiede “scelte concrete e cambio di passo”. Per lui il premier ha avuto parole nette: il segretario dem è “sotto l’attacco del fuoco amico” (il sindaco Gori si è fatto apripista di una cordata che vorrebbe il cambio della segreteria), è “uomo delle idee chiare” e i dem “sono una forza affidabile”.

“Operazione sganciamento”

Nell’ottica del lungo periodo e del programma di anni, Conte cerca da tempo - e ieri lo ha fatto in modo esplicito - la sponda di Forza Italia. Nel Pd viene chiamata “operazione sganciamento dal centrodestra”. La versione italiana del “modello Ursula” dove le forze popolari hanno contribuito ad eleggere presidente la Von Der Leyen presidente. Non c’è dubbio che nell’attesa conferenza stampa di ieri è stata questa la notizia più forte. E attuale. Ora ci sono le regionali di mezzo che potrebbero essere un ostacolo alla definizione dell’obiettivo. Ma il cantiere della legge elettorale potrebbe essere un buon territorio di scambio anche per far fuori quei rompiscatole di Italia viva che adesso hanno cambiato idea e dal maggioritario quasi puro stanno tornando al vecchio amore del sindaco d’Italia. Per evitare, appunto, le coalizioni. Da qui l’idea di Conte ieri di convocare in modo separato i leader di centrodestra. Se fosse un ring, sarebbe un colpo sotto la cintura. “Intendo convocarli in modo separato” ha spiegato ieri dicendo chiaramente che FI è la forza maggiormente “predisposta” al dialogo e auspicando allo stesso tempo “un atteggiamento costruttivo” anche di Lega e Fdi.

Il No di un po’ tutti

Proprio il partito di via Bellerio ha risposto subito: “Conte convochi la coalizione, il centrodestra à unito” è stata la risposta secca di Matteo Salvini giusto per far subito capire che il gioco di dividere gli avversari sarà respinto. Forza Italia oggi presenterà le sue proposte per il rilancio del Paese. “Ci auguriamo che vengano accolte ma non ci presteremo a manovre politiche” dicono gli azzurri. Il dato di fatto, però è che il partito di Berlusconi è d'accordo sul Mes e non è intenzionato a cambiare idea. L’ok all'utilizzo del fondo Salva-Stati è uno dei motivi per cui i dem chiedono (freddo il Movimento) da tempo al presidente del Consiglio di coinvolgere maggiormente il partito azzurro. Salvini ha capito da tempo la strategia e oltre a lavorare su se stesso per modificare l’immagine sovranista (lasciando orfani Borghi, Bagnai e Rinaldi) sta lavorando per ricompattare l’alleanza. Ieri in un’intervista Salvini ha spiegato di essere disponibile a fare un passo indietro sui candidati delle regionali (dossier superdivisivo per il centrodestra) spostando così l'attenzione sulla necessità di liste pulite.

Tentativo respinto?

Conte farà gli inviti in settimana. Il premier cercherà un dialogo sul piano nazionale delle riforme che dovrà essere presentato a Bruxelles. Forza Italia insisterà per utilizzare il Mes. Berlusconi, ancora prima di Conte, sta lavorando a Bruxelles per avere un bridge, cioè un ponte per avere subito “un anticipo” del Recovery fund per finanziare le riforme. Da qui a parlare di Fondi per abbassare il debito pubblico, ci passa ancora un oceano. Ed ecco che alla fine Giuseppi resta l’unica soluzione possibile ad un fuoco di fila incrociato che paralizza ogni altra iniziativa. “Sono fiducioso sulla tenuta della maggioranza” può ben ripetere il presidente del Consiglio.