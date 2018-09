Tecnocrati sotto accusa: ecco chi è il Ragioniere Generale dello Stato che non piace al M5S

Il M5S ha bisogno di rispettare gli impegni con gli elettori, di varare in particolare il reddito di cittadinanza, pena il tradimento della fiducia scaturita dalle urne. Per farlo servono le risorse e la strada individuata da Di Maio ed altri esponenti del Movimento passa per un aumento del deficit, pur rispettando il limite del 3 per cento del rapporto tra deficit e Pil, cosa condivisa in taluna misura anche dal Carroccio. Ma le loro intenzioni trovano argine nella resistenza del ministro per l’Economia Giovanni Tria, spalleggiato dal Capo dello Stato che ricorda l’impegno di rispettare l’articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio, e intenzionato a difendere il rispetto degli impegni presi con la Ue e limitare l’indebitamento. Qualche giorno fa il leader pentastellato e viceministro aveva chiarito di “non essere disponibile ad aspettare due o tre anni per mantenere le promesse” elettorali e di voler dunque “attingere a un po’ di deficit”. Magari rinviando di un anno o due l'operazione di risanamento del debito. Infatti Tria ha sempre ripetuto che solo restando sotto all’1,6 per cento del deficit il nostro Paese può garantire un alleggerimento del debito di un punto, e per ora si è rivelato un baluardo duro contro le intenzioni di sforamento dei colleghi dell’esecutivo, cosa che a molti all’interno della compagine di governo non va giù.

L’attenzione di chi vuole in qualsiasi maniera varare i punti fondamentali del contratto di programma di governo, o promesse elettorali che dir si voglia, si volge ora anche contro la cosiddetta tecnostruttura: tecnici, funzionari, dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare contro il massimo esponente della tutela dei conti pubblici: Daniele Franco, Ragioniere generale dello Stato, l’uomo nelle cui mani passa il bilancio di previsione e il rendiconto generale, insomma, la persona che cura la contabilità pubblica e deve vigilare sulle uscite statali.

Ma chi è la personalità salita improvvisamente agli onori delle cronache?

Franco ha conquistato quella carica nel 2013, durante il governo Letta, dopo essere stato alla Banca d’Italia, dove dirigeva l’ufficio studi. Il suo incarico era stato prorogato dal governo uscente di Gentiloni. Il ruolo della Ragioneria Generale aveva incontrato subito critiche all’interno del Movimento pentastellato e alcuni l’hanno ricordato anche di recente. “Ha un approccio più legato al passato, alle manovre fatte da Monti in poi. Va cambiato l’approccio di alcune figure”, ha ribadito, per esempio, Stefano Patuanelli, capogruppo cinque stelle al Senato, ai microfoni di Radio anch’io su Radio1, per cui “in qualche caso potrebbe anche essere necessario cambiare alcune figure”.

Franco, Di Maio e Tria

L’attuale Ragioniere generale dello Stato è nato nel Bellunese, a Trichiana, il 7 giugno del 1953. Laureatosi in Scienze politiche all’Università di Padova nel 1977, ha incamerato un master in organizzazione aziendale nel 1978 presso il Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale di Padova, cui è seguito l’anno successivo un Master of Science in economia presso la University of York, in Inghilterra.

Le esperienze

La sua biografia (ben sintetizzata da Formiche.net) racconta che dopo essere passato per l’Ufficio Studi tra il ’79 e il ’94 è stato (fino al 1997) Consigliere Economico presso la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea.

Ha quindi diretto il settore Finanza Pubblica del Servizio Studi tra il 1997 e il 2007. Dal 1999 al 2007 ha presieduto il Gruppo di lavoro di finanza pubblica del Sistema Europeo di Banche Centrali. Dal 2007 al 2011 è stato Capo del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria. Dal luglio 2011 ha assunto l’incarico di Direttore centrale dell’Area Ricerca economica e relazioni internazionali.

Per Bankitalia è stato rappresentante in comitati e gruppi di lavoro presso importanti organismi internazionali. Ha partecipato inoltre a gruppi di lavoro presso il Ministero delle Finanze, il Ministero del Tesoro, la Presidenza del Consiglio e l’Istat.

Daniele Franco

Insegnamenti universitari e pubblicazioni

E’ stato anche membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Economia Pubblica nel periodo tra il 2000 e il 2003. Ha anche tenuto corsi all’Università di Bergamo e Trieste, all’Università Cattolica di Milano e alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Non mancano le pubblicazioni, molte in materia di spesa pubblica, ma anche sui sistemi di protezione sociale e le regole fiscali europee. Ha inoltre dato alle stampe saggi in materia di politica di bilancio, federalismo fiscale, contabilità generazionale, tassazione delle attività finanziarie e distribuzione dei redditi.

Pericolo spoils system

Le voci predominanti sui media parlano in questo periodo di una possibile sostituzione di Franco nel prossimo anno, nell’ambito di una attività di spoils system. Ci sono però anche altre persone sotto la lente del M5S. Secondo quanto scrive La Stampa, per esempio, potrebbero figurare Francesca Quadri e Glauco Zaccardi, dell’ufficio legislativo del ministero del Tesoro. E inoltre Roberto Garofali, capo di gabinetto che da poco ha avuto modo di scontrarsi con esponenti della galassia gialloverde.