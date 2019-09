Franceschini: 'Alleanza con il M5S già alle Regionali'

Roma, 12 set. (askanews) - "Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme già alle regionali. E' difficile, ma dobbiamo provarci. Per battere questa destra, ne vale la pena", così Dario Franceschini, neo ministro dei Beni Culturali in un'intervista a La Repubblica delinea quello che potrà essere l''incubatore di una nuova alleanza formata dal centrosinistra e dal Movimento 5Stelle.Un'alleanza "politica ed elettorale. Che parta dalle prossime elezioni regionali, passi per le comunali e arrivi alle politiche".Già dall'Umbria forse: "Lì le elezioni sono molto vicine, ma se c' è la volontà poitica si può fare tutto. Per Emilia e Calabria, poi, c'è tempo. In ogni caso, la sfida è questa. So che è difficile ma se governiamo bene, evitando la logica del 'contratto', cercando sempre la sintesi allora questa squadra può diventare il seme di una futura alleanza. Per battere la destra, vale la pena provarci", aggiunge Franceschini.E sulle posizioni diverse nel Pd dice: "So che ci sono posizioni diverse da noi e nei Cinque Stelle. Io parlo di una alleanza tra tutto il centrosinistra e l'M5S".