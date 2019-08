Fraccaro, attacchi a Di Maio sono a M5s

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - In questa fase delicata per l'Italia è necessario un atteggiamento costruttivo da parte di ciascuno. Il M5S sta lavorando con grande senso di responsabilità per dare subito risposte ai cittadini. I continui attacchi a Luigi Di Maio sono attacchi a tutto il MoVimento 5 Stelle e alimentano un sistematico scontro sulle persone, distogliendo l'attenzione dai temi che devono restare al centro del dibattito. Al Paese servono soluzioni e tutti hanno il dovere di dare il proprio contributo mettendo da parte veti e invettive".Così Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il Parlamento