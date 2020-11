Fra Mauro Gambetti ordinato vescovo

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - Fra Mauro Gambetti, ex custode del Sacro Convento di Assisi, è stato ordinato vescovo per l'imposizione delle mani del Legato pontificio per le Basiliche papali, Cardinale Agostino Vallini. La cerimonia è stata celebrata oggi pomeriggio nella Basilica Superiore di San Francesco. Fra Mauro Gambetti sarà creato cardinale nel concistoro il 28 novembre. "Ci sono momenti di svolta nella vita, che talora comportano salti. Quello che sto vivendo lo considero come un tuffo dal trampolino in mare aperto, mentre mi sento ripetere: duc in altum". Sono state le prime parole del francescano appena ordinato vescovo, secondo quanto riferisce la sala stampa del Sacro Convento. "Ho vissuto settimane serene - ha aggiunto fra Gambetti -, ho pregato, ho amato e ho accolto la benevolenza dei fratelli e delle sorelle che in tanti modi si sono fatti prossimi e mi hanno aiutato… Oggi ho ricevuto un dono incommensurabile… e, ora, mi aspetta un tuffo in mare aperto. A dire il vero, non un semplice tuffo, ma un vero e proprio triplo salto mortale carpiato, in posizione libera". Il neo vescovo ha concluso ringraziando "i fratelli e le sorelle, gli amici e i nemici, sì, anche chi mi è stato avverso, per ragioni più o meno legittime". "Una immensa rete d'Amore, che tutto comprende - ha proseguito - e tutto riplasma, tutto dinamizza e tutto trasforma. Grazie". (ANSA).