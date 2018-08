Fotomontaggio stile Br, nuove minacce a Burioni

Roma, 6 ago. (AdnKronos Salute) - Escalation di minacce contro il virologo Roberto Burioni, direttore della Scuola di specializzazione all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, impegnato nella battaglia a difesa dei vaccini. Dopo la mamma no vax che gli ha augurato di affogare, questa volta c'è chi ha postato su Twitter un fotomontaggio con il virologo imbavagliato davanti alla scritta delle Brigate Rosse. Sotto la foto il messaggio: @RobertoBurioni attento prezzolato a libro paga della GlaxoSmithKline". A cui Burioni ha replicato: "Sempre più in alto (mai preso un centesimo da GSK)". Il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi chiede l'intervento della Polizia postale "sul vergognoso fotomontaggio che minaccia il professor Burioni e oltraggia la memoria di Aldo Moro nel quarantennale dell'assassinio. Le autorità verifichino eventuali reati: chi diffonde immagini del genere sia chiamato a risponderne". "Questa immagine è squallida. Stanno minacciando il professor Burioni solo perché si oppone alla follia No vax - gli fa eco su Twitter Matteo Renzi - Solo perché ha detto che il voto sui vaccini della maggioranza M5S/Lega è una vergogna assoluta. La mia solidarietà al professor Burioni". Per il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci si tratta di "una cosa gravissima, frutto di un clima avvelenato. Ci aspettiamo una rapida e netta dissociazione del governo, che ha alimentato con le sue decisioni un risentimento contro la scienza. Il professor Burioni si batte per difendere le vite umane, M5S-Lega con le loro decisioni dissennate le minacciano". "Noi siamo per la scienza e per la salute - il tweet di Alessia Rotta, vicepresidente dei deputati del Partito democratico - Voi, il governo del cambiamento, avete portato i #NoVax in Parlamento. Mettete a repentaglio la vita di molti bambini. E soprattutto avete creato un clima di violenza nel Paese. Solidarietà a Roberto Burioni contro ogni #terrorismo".