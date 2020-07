Forza Italia prova a ingrandirsi in Liguria come alleata di Toti, ma per tagliarli le unghie

Evidentemente la Liguria ce l’ha nel destino, nel Dna, nella storia, il fatto di essere un laboratorio politico. Il laboratorio di tutti i laboratori politici. Fu la Regione anticipatrice del Psi dei due forni, con la possibilità per il Partito socialista di Craxi di allearsi alternativamente con il Pci in “giunte rosse” o con Dc, Pli, Pri e Psdi in giunte di pentapartito o dintorni moderati.

E poi, nel 2000, la vittoria a sorpresa alle Regionali per Sandro Biasotti, industriale di centrodestra, che portò alle dimissioni di Massimo D’Alema dalla presidenza del Consiglio, perché il leader diessino aveva legato la sua permanenza a Palazzo Chigi alla vittoria alle regionali, confortato da sondaggi più ottimistici che ottimi.

La fine di Renzi

E, ancora, nel 2015, l’inizio della fine di Matteo Renzi, che in quel momento era fortissimo, ma che con la sconfitta della sua candidata Raffaella Paita in Liguria e con la candidatura alternativa dei seguaci di Sergio Cofferati che proposero Luca Pastorino solo per far perdere lei, imboccò il tunnel che poi l’avrebbe portato al referendum e alla scissione.

Il modello Toti

Contemporaneamente, in Liguria con l’arrivo di Toti, si consolidò un modello, una sorta di “sovranismo moderato”, quasi un ossimoro confortato però dai risultati, che portò le forze non di sinistra ad espugnare Genova, La Spezia, Sarzana, città dove la coalizione di centrodestra non solo non aveva mai vinto, ma non era mai arrivata nemmeno al ballottaggio.

Il caso Sansa

E, infine, la scelta romana di fare della Liguria il laboratorio dell’esportazione sui territori del governo giallorosso, con la candidatura di Ferruccio Sansa, quasi una fusione a freddo delle rispettive esperienze.

Insomma, se esistesse una definizione territoriale di “Laboratorio politico” questa sarebbe proprio la Liguria.

Ma, se centrosinistra e pentastellati si giocano l’intera posta, anche nel centrodestra qualcosa sta accadendo.

Ed è una sorta di “strategia del ragno” di Silvio Berlusconi e dei suoi per limitare l’egemonia di Giovanni Toti, con cui ci sono ferite mai sanate.

"Con Toti"

Ma il punto di forza di tutto questo è che tutto questo non è “contro Toti”, ma “con Toti”.

La candidatura di Ferruccio Sansa, infatti, ha fatto passare a Claudio Scajola e a Forza Italia ogni eventuale tentazione di correre in qualche modo da soli o apparentati al Pd e quindi saranno saldamente e fortemente nel centrodestra.

Ma, per evitare il rischio quorum – dopo l’abolizione del listino del presidente che penalizza soprattutto le liste più piccole della coalizione, quindi gli azzurri e la civica moderata “Liguria Popolare” che riunisce gli ex alfaniani mai andati a sinistra, interpretata come un atto ostile da Forza Italia e dalla stessa civica – il Cav e i suoi hanno deciso di dare il via a un’operazione per creare “la vera gamba moderata” della coalizione di Toti, “altrimenti sbilanciata su un eccessivo sovranismo”.

Bagnasco

Il regista di tutto questo – quasi un mediatore fra il mondo di Forza Italia doc e quello di Toti, di cui pure è un buon amico – è il giovane coordinatore regionale azzurro Carlo Bagnasco, da poco rieletto sindaco di Rapallo, il sesto Comune della Liguria, il secondo della provincia di Genova di cui è vicesindaco metropolitano, con quasi l’80 per cento dei voti e che pare destinato a una carriera romana di primo piano.

Insieme a lui, con l’avallo di Antonio Tajani e la collaborazione dei deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco, che di Carlo è il papà “felice di essere superato da mio figlio”, una task force di tre persone che in passato ha avuto durissimi scontri dialettici con Toti: il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che ha vinto le elezioni comunali contro il candidato del centrodestra ufficiale; il portavoce dei gruppi parlamentari azzurri Giorgio Mulè con cui Toti ama prodursi in ping pong di dichiarazioni acuminate (e viceversa, nessuno è senza peccato) e l’ex assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova Giancarlo Vinacci, amico intimo del medico del Cav Alberto Zangrillo e di casa ad Arcore, anche per la sua conoscenza del mondo dei fondi e degli investitori internazionali, che frequenta assiduamente fin dalla sua prima vita, quando fu uno dei padri di Chebanca!.

Eppure, il miracolo di Carlo Bagnasco è stato quello di mettere insieme i totiani più antitotiani esistenti in natura e convincerli a correre in sostegno della candidatura di Toti, in modo da “accerchiarlo dal centro” che è un concetto forse difficile da spiegare in termini geometrici, ma che politicamente rende benissimo.

Insomma, il disegno del coordinatore regionale azzurro ligure (e con lui di Mulè e di tutti gli altri) è quello di spuntare le unghie sovraniste della coalizione di Toti, con un listone moderato in grado di superare il quorum necessario per entrare in Consiglio regionale, ma anche di andare a rubare resti a Lega, Fratelli d’Italia e Lista Toti.

L’operazione che gli azzurri in codice hanno chiamato “avvogliamo Toti”, anche in senso affettuoso e non necessariamente oppositivo nei confronti del governatore favoritissimo per la conferma, che ha un fisico naturalmente morbido e avvolgente, prevede il coinvolgimento in lista di figure della società civile, in qualche caso anche provenienti da storie ed esperienze di sinistra delusa, che potrebbero essere il vero valore aggiunto per il centrodestra alle Regionali liguri.

Il listone

E così, oltre alla Forza Italia ortodossa - rimasta con gli ultimi giapponesi (il consigliere regionale Claudio Muzio, quelli comunali di Genova Mario David Mascia e Guido Grillo e una manciata di consiglieri di municipio e nei paesi), dopo lo “svuotamento” di tutti i gruppi consiliari ad opera di “Cambiamo!”, il partito di Toti – si schiereranno probabilmente in un listone moderato Claudio Scajola con la sua “Polis”, il sindaco sospeso di Alassio Marco Melgrati, fedelissimo di Berlusconi e anche lui eletto contro il candidato ufficiale del centrodestra, e “Liguria Popolare”, la lista civica guidata dal consigliere regionale Andrea Costa che riunisce i seguaci di Maurizio Lupi, un tempo fedelissimi di Toti, ma spiazzati pure loro dalla scelta di abolire il listino in cui avrebbero avuto un posto in prima fila.

“Liguria Popolare” ha pescato un po’ ovunque, negli ex Udc, l’ex assessore di Sanremo Antonio Bissolotti che vedevamo in ogni festival di Pippo Baudo, il consigliere regionale ex pentastellato Gabriele Pisani, il consigliere regionale ex leghista Vittorio Mazza, la capogruppo in Comune della lista “Vince Genova”, Marta Brusoni, che sostiene il sindaco Marco Bucci, l’ex coordinatore genovese di Fratelli d’Italia Ubaldo Borchi….

Insomma, una realtà trasversalissima che potrebbe correre con Forza Italia e con la lista imperiese di Claudio Scajola.

Tutti in appoggio convinto di Toti. Ma tutti per un Toti bis meno Toticentrico. La strategia del ragno, per l’appunto.