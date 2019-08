[Il retroscena] Forza Italia non esiste più, Toti lascia e Carfagna seguirà. Dietro le quinte il patto tacito con Salvini

“Troppo nulla per tanto rumore” dice, parafrasando il titolo di una arcinota commedia di William Shakespeare (“Tanto rumore per nulla”) il portavoce azzurro, Giorgio Mulé, che – da buon palermitano – ha il gusto della battuta funerea.

Berlusconi lancia “L’Altra Italia”, un regalo a Salvini

Forza Italia è un partito, ormai, già liquefatto, neppure più in rapida dissoluzione e, tantomeno, in lenta agonia, come pure era sembrato fino a ieri. Silvio Berlusconi ha detto il suo end’s game (fine dei giochi), o – amando la Francia e la sua cultura – il suo ‘rien va plus’. Le primarie, aperte o chiuse che avrebbero dovuto essere? Non si faranno mai. Forza Italia? Non serve più, nascerà “L’Altra Italia”, una ‘federazione di centro’ cui hanno già assicurato la loro presenza – e la loro forza – movimenti dello zero virgola come quelli di Maurizio Lupi, Gianfranco Rotondi (Nuova Dc), Lorenzo Cesa (Udc) e i Pensionati di Carlo Fatuzzo.

Insomma, ‘robetta’ inutile e che nasconde, forse, l’ultimo (disperato) disegno del Cavaliere: convincere Salvini a rompere con Di Maio, aprire la crisi di governo, portare il Paese a elezioni anticipate e creare, su nuove basi, un ‘nuovo’ centrodestra a trazione salvinian-meloniana in cui lo stesso Berlusconi, conscio di essere ormai ‘ingombrante’, farebbe un passo di lato per evitare imbarazzi agli alleati, ma che permetterebbe, a quel che resta di FI, di rientrare nel ‘grande gioco’ di una destra-centro che, spera, governerà e, dunque, potrebbe rientrare anche – seppur dalla finestra – nell’organigramma di un prossimo esecutivo, oltre che in scelte decisive come quella del nuovo Capo dello Stato. Insomma, si tratterebbe dell’ultimo regalo del ‘Cavaliere stanco’ a Salvini, che Berlusconi considera, nonostante le intemperanze e le asperità che ne riscontra nel carattere, “il mio unico, vero, erede, per qualità, cattiveria, fiuto politico” come avrebbe detto, più volte, al suo inner circle. Quel ‘cerchio magico’ composto da Licia Ronzulli, l’avvocato Niccolò Ghedini e, in parte, Deborah Bergamini, che – insieme al solito Gianni Confalonieri, e ai figli (Marina e Piersilvio) – è, guarda caso, già ‘salviniano’ di suo e che, non a caso, ha fatto fuori da tempo il vecchio ‘cerchio magico’ (la ‘badante’ Mariarosaria Rossi, la fidanzata -ormai quasi ex - Francesca Pascale, che Salvini lo detesta), e anche collaboratori storici e moderati come Gianni Letta.

Toti ha già fatto i bagagli, la Carfagna li prepara

Solo che, dell’ennesimo ‘predellino’ lanciato da Berlusconi, stavolta, non sapeva proprio niente nessuno, nel partito, dove, anzi, ci si arrovellava sul ‘tavolo delle regole’ per come fare le primarie. Una parola, ‘primarie’, che al Cav fa venire l’orticaria al solo sentirla, dato che presuppone la contendibilità e la scalabilità di un partito nato ‘padronale’.

Giovanni Toti, che fino all’ultimo ci ha sperato, nelle primarie (“E’ come Angelino Alfano, gli manca il ‘quid’ ha sentenziato, come in una sentenza delle sue, senza appello, il Cav), ha già preso cilindro e cappello e se ne andrà via. Forse fondando un suo movimento, forse federandosi con Fratelli d’Italia, forse – più banalmente – entrando direttamente dentro la Lega. Ma anche Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, che ambiva a vincerle, contro Toti, le primarie azzurre, e che puntava al ruolo di coordinatore unico nazionale, è infuriata e potrebbe, a sua volta, andarsene. Forse per restare al centro (ma non si capisce con chi), forse per andarsene con Matteo Renzi se questi uscirà dal Pd e fonderà un partito ‘moderato-riformista’, forse accontentandosi di Casini&co. Intanto, le ‘valchirie’ azzurre che restano nel guscio vuoto che, ormai, è Forza Italia (le Bernini, le Gelmini, etc.) si fregano le mani tutte contente, convinte di aver ‘fatto fuori’ “a Mara” (la Carfagna, appunto) e di ereditare FI, cioè – da oggi in poi – il nulla. Berlusconi, infatti, ha deciso, con un tratto di penna, di cancellare il partito-azienda che ha fondato, dal nulla, nel 1994, per farlo ritornare nel nulla da chi veniva.

Primarie? Tavolo delle regole? Non si fa più nulla

E così, come in un gioco dell’oca, Forza Italia si ritrova alla casello zero. I due coordinatori nazionali, il tandem “d’attacco” Toti-Carfagna, nominato appena due mesi fa per rivoluzionare il partito, è sconfessato dal loro leader a mezzo di comunicato stampa. Tutto accade in pochi minuti. Poco dopo le 16, una nota annuncia la proposta unitaria di modifica dello statuto azzurro, “approvata a maggioranza'” dal ‘tavolo delle regole’, che prevede primarie per i soli iscritti e pieni poteri al Cav sulle liste elettorali e l’indirizzo politico del partito, ovvero l’esatto contrario di quanto chiesto dai ‘totiani’, i seguaci del governatore ligure. A stretto giro di posta arriva, a sorpresa, anche un’altra nota, ‘firmata’ stavolta, da Silvio Berlusconi in persona, che lancia un nuovo ‘coordinamento nazionale’, a cinque, senza Toti (al suo posto c’è il fidato Sestino Giacomoni) per gestire la fase transitoria fino al Congresso nazionale.

La reazione della Carfagna, quasi più furibonda di Toti

Una doppia mossa, un vero e proprio uno-due, sotto la regia di Arcore, per rivendicare la leadership del Cavaliere (della serie “il partito sono e resto io”), che di fatto, in un sol colpo, ‘esautora’ entrambi i pretendenti alla successione: il governatore ligure e la vicepresidente della Camera. Solo che, mentre Toti se lo aspettava, Carfagna non la prende affatto bene, forse perché si era davvero convinta di poter diventare ‘coordinatore unico’ azzurro come gli aveva fatto credere l’ex premier in un colloquio telefonico, e reagisce.: “Apprendo dalla stampa di un superamento delle decisioni assunte dal presidente Berlusconi il 19 giugno innanzi ai gruppi parlamentari di Forza Italia e dell’insediamento di un coordinamento di presidenza. Coordinamento del quale nessuno mi ha chiesto di far parte e di cui non intendo far parte. È una scelta in direzione esattamente contraria alle intenzioni che mi ha manifestato Berlusconi. Credo - spiega la vice presidente della Camera - che questo sia il modo migliore per uccidere Forza Italia e io non farò parte del comitato di liquidazione”.

“Credo che questo sia il modo migliore per uccidere FI” sono le parole più pesanti dell’ex ministra delle Pari Opportunità con un comunicato scritto di suo pugno, che trasuda sangue e vendetta, stupore e disamore. Spiazzata e imbarazzata dalla scelta del suo (ex?) leader, Mara lancia parole di fuoco all’indirizzo del Cav, mai sentite prima uscire dalla bocca di una berlusconiana doc, da sempre considerata una delle pupille del Cavaliere. Non a caso, in Transatlantico, a Montecitorio, tutti parlando di resa dei conti interna e di guerra aperta tra correnti, per quel poco che è rimasto, in fatto di correnti, tra gli azzurri. La Carfagna, raccontano, “non ci sta” e “ora studierà le contromosse per provare a uscire dall’angolo”. Lei, chiusa nel suo studio a Montecitorio, vede non solo i fedelissimi, i cosiddetti ‘sudisti’ (campani, pugliesi, molisani, siculi), ma anche tanti parlamentari che le chiedono di non mollare. Si pensa a un documento, per ‘fare quadrato’ attorno a Mara e per rimarcare il proprio progetto di rilancio del partito, presentato all’ultima riunione del coordinamento nazionale.

Toti getta la spugna: “Altra Italia? No, altre poltrone”

Toti, invece, aveva capito da tempo, dove si andava a parare. Berlusconi, preso atto che il tavolo delle regole per il nuovo Statuto di Forza Italia ha terminato i suoi lavori, decide la nomina di un Coordinamento di presidenza che sarà costituito dalla senatrice Annamaria Bernini, dalla vicepresidente della Camera dei deputati onorevole Mara Carfagna, dagli onorevoli Mariastella Gelmini, Sestino Giacomoni e dal vicepresidente di Fi, Antonio Tajani. Il suo nome è stato, semplicemente, depennato, tirato via e amen.

“Mi pare – è la reazione a caldo del governatore ligure - che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo, ma è Forza Italia che esce da se stessa. Buona fortuna a tutti” dice, rispondendo a chi gli chiede se lascia Forza Italia. “Mi pare non ci sia la volontà di cambiare alcunché” dentro Forza Italia, spiega ai giornalisti, “la tragedia sta diventando farsa”, aggiunge, riferendosi proprio alla proposta di Berlusconi di lanciare la ‘federazione di centro’.

Cosa succederà? Il patto tacito tra Salvini e Berlusconi

Toti, dunque, rilancerà il suo movimento, che andrà a fare da ‘terza gamba’ dell’alleanza Lega-FdI, in attesa, però, che Salvini si degni di annetterlo e, magari, di accettare anche il contributo della ‘quarta gamba’, l’Altra Italia di Berlusconi. Intanto, Fratelli d’Italia si mangia pezzi di azzurri ovunque: in Piemonte come in Veneto, in Puglia come in Emilia, nelle Marche come, persino, in Sicilia, i peones azzurri – ma, anche, i portatori di voti che sono ancora dentro FI – bussano alle porte della Meloni. Non tanto per convinzione ideologica, ma banalmente perché quelle della Lega sono state sbarrate da Salvini in persona, il quale – a Berlusconi – l’ultimo torto di sfilargli parlamentari e consiglieri locali non vuole farlo. In fondo, il ‘patto’ tra il Cavaliere e il Capitano è ancora lì, anzi, forse è rinato proprio con oggi.

Salvini, a Berlusconi, deve fargli solo un ultimo ‘regalo’: portargli la testa di Di Maio in un cesto, rompere l’alleanza di governo, aprire la crisi e portare il Paese a elezioni. Il Cavaliere, stanco di anni e di lotte, vuole ritagliarsi il ruolo di ‘padre nobile’ e vedere il suo vero, unico, pupillo assiso a palazzo Chigi per governare, nella sua eredità, il Paese. Poi, certo, nel 2022, con un nuovo Parlamento che, se si voterà, sarà una marea verde-nera-azzurra, si vota anche per eleggere il nuovo Capo dello Stato. E, hai visto mai, che Salvini non voglia, allora, rendere il favore a Berlusconi.