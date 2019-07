Forza Italia, niente primarie. Berlusconi sta per umiliare in via definitiva Toti. Azzurri in liquefazione

Oggi, per le sorti del governo e della legislatura, sarà un vero e proprio ‘D Day’, un giorno del Giudizio ultimativo.

La classe politica e giornalistica italiana attende, infatti, con il fiato sospeso una giornata clou: discorso al Senato di Conte sul Russiangate, forse discorso di Salvini, ma dai banchi della Lega, di sicuro intervento del senatore Renzi. Questo al Senato. Alla Camera, voto di fiducia sul decreto legge Sicurezza bis e, a palazzo Chigi cdm sulle Autonomie, con i governatori già sul piede di guerra. Insomma, due giorni in cui si saprà se la legislatura andrà avanti (cosa probabile, ormai, al 99%) oppure se, forse figlio del picco di caldo e di temperature fino ai 40 gradi, si scatenerà un impazzimento collettivo e si aprirà la crisi.

Ecco, mentre succede tutto questo, sullo scenario nazionale, nei due principali partiti dell’opposizione, Pd e Forza Italia, succede di tutto. Con una differenza sostanziale, però: dei ‘casini’ interni del Pd si sa praticamente tutto perché, come è noto, i democrat amano lavare i panni sporchi in piazza.

Forza Italia

Di Forza Italia, invece, si sa poco o nulla, anzi: tutto tace. Eppure, pure in quel partito, sta per succedere l’irreparabile. In sintesi, Berlusconi sta per ‘scaricare’, definitivamente, il governatore ligure, Giovanni Toti, mandandogli a carte quarantotto l’unico motivo per cui Toti aveva deciso, un mese fa, di non rompere in via definitiva con il Cavaliere, in cambio della garanzia che, a ottobre, si sarebbero tenute, per la prima volta nella storia degli azzurri, le primarie e che un partito nato monocratico e modellato (anzi, forgiato) sulla fisionomia del suo Fondatore, Silvio Berlusconi, sarebbe diventato ‘democratico’ con tanto di meccanismo di elezione diretta dei suoi organismi, dal basso verso l’alto. Una vera e propria ‘eresia’, per un monarca come il Cav, il quale, però, sembrava essersi, dopo decenni, acconciato alla bisogna. Bene, non è vero. “Tutto sbagliato, tutto da rifare”.

Berlusconi negherà le primarie a Toti che se ne andrà

Toti, a quel punto, cioè non appena si vedrà negare la principale richiesta che aveva avanzato per non andarsene, la contendibilità di Forza Italia attraverso le primarie, romperà in via definitiva con il Cav e andrà in mare aperto, ma con un approdo sicuro: l’alleanza con Salvini e Meloni. Forza Italia subirà l’ennesima scissione (dopo quelle di Fini nell’allora Pdl e quella di Alfano che diede vita a Ncd-Ap) e i pochi che resteranno a guardia del ‘bidone’ azzurro dovranno farsi una ragione del fatto che Berlusconi, fin quando avrà fiato e forze, non mollerà mai la presa sulla sua ‘creatura’. Di conseguenza, anche chi – come l’attuale vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, ha coltivato la velleità di correre alle primarie (e, probabilmente, vincerle) e di imporsi come il nuovo ‘delfino’ del Cavaliere – delfini che Berlusconi consuma come Crono mangiava i suoi figli – dovrà scegliere. O acconciarsi all’ennesima giravolta su di sé di Berlusconi, accettando il ruolo della comprimaria (magari attraverso il contentino della nomina a coordinatore nazionale, carica che peraltro già ricopre Antonio Tajani) oppure se, a sua volta, dover rompere con il suo partito per dare vita a quella ‘cosa di Centro’ di cui tanto si favoleggia.

Berlusconi tace o parla d’altro, Toti pronto alla rottura

All’apparenza, in realtà, dentro FI, tutto tace. Berlusconi si è fatto vedere, l’ultima volta, in pubblico, per parlare di politica, a Strasburgo, da europarlamentare neo-eletto, il giorno della prima seduta del Parlamento europeo. Ha detto che avrebbe votato “con convinzione” la neo-presidente della Commissione Ue, che ha “lavorato nel PPE a questo fine” e, già che c’era, ha difeso Salvini dal Russiangate, arrivando a dire “ho sentito Putin, sono tutte falsità”. Fine, stop. Tranne qualche sparuta dichiarazione su un “governo terribile”, cui “bisogna staccare la spina”, il Cavaliere, in queste ultime settimane, ha parlato solo di Milan e San Siro (nel senso dello stadio di Milano). Anche Toti - di solito loquace, e che pure è intervenuto, ma da governatore ligure, per appoggiare le rivendicazioni dei suoi colleghi ‘padani’, Zaia e Fontana, a favore dell’Autonomia e contro il premier Conte – tace sulla questione che più dovrebbe premergli. Le primarie dentro FI, appunto. Si rintracciano, sulle agenzie, da parte sua, solo poche, ma eloquenti, parole, pronunciate nella sua Genova, lo scorso 22 luglio: “il partito deve cambiare pelle, faccia, programmi e organizzazione. Deve diventare qualcosa di nuovo e utile, nella Terza Repubblica. Io ho presentato delle regole in 16 punti e ne ho discusso con Mara (Carfagna, ndr.) e sono disponibile a discuterne. Ma non sono disponibile ad aspettare ancora. Se c’è voglia di fare questo ci sono, altrimenti ho di meglio da fare”.

Il problema è che, appunto, Berlusconi ha ricambiato idea. Fonti interne di FI assicurano a Tiscali.it che “Berlusconi sta per comunicare a tutti noi che le primarie non si faranno più, che sono lo strumento sbagliato per cambiare il partito e, al massimo, si farà un nuovo organo collegiale interno cui potrà partecipare, se vuole, anche Toti, ma Giovanni romperà di sicuro e noi finiremo tutti a ramengo. Il nostro, ormai, è un partito in liquefazione. Dai territori scappano verso la Lega e anche verso Fratelli d’Italia per cercarsi un posto al caldo perché sanno che con FI non verranno rieletti mentre qualcuno (leggi: Paolo Romani, ndr.) è tentato dal costruire una nuova cosa di centro se Renzi uscirà dal Pd”.

Forza Italia nel panico: è partito il fuggi-fuggi altrove

Lo sfogo della nostra fonte azzurra è, forse, apocalittico e senza speranza, ma la situazione, in effetti, non è rosea. Già se si andasse a urne anticipate con il sistema elettorale in vigore, il Rosatellum, Forza Italia ne uscirebbe con le ossa rotte: senza Berlusconi a far da traino come capolista (il Cav, in Italia, è ancora incandidabile) anche l’8% preso alle Europee sarebbe un miraggio. In più, se la legislatura non cade, a settembre verrà votata, in via definitiva, la riforma Fraccaro, che non porta con sé solo il taglio del numero dei parlamentari (da 630 a 400 alla Camera e da 320 a 200 al Senato), ma anche – vigente, sempre, il Rosatellum – delle soglie di sbarramento implicite altissime. Anche con il 10% dei voti, FI verrebbe di fatto cancellata in tutte le regioni, tranne nelle più popolose, dove avrebbe diritto di tribuna. In totale, una manciata di parlamentari, ergo un fuggi-fuggi generale, in vista di elezioni che, prima o poi, arriveranno. Quindi, per cercare di sopravvivere, i parlamentari azzurri stanno, spasmodicamente, già ‘cercando casa’. Ma se, per ora, le porte della Lega sono sbarrate, perché Salvini si guarda bene dal fare un torto a Berlusconi accogliendone i transfughi e i fuggiaschi, la Meloni ha spalancato ai forzisti porte e portoni del suo partito. Dal Veneto alla Sicilia, dalle Marche all’Abruzzo, praticamente non c’è regione italiana dove i parlamentari azzurri non bussino alle porte di FdI cercando vitto e alloggio, conforto e ristoro, aiuto e sollievo – oltre che, si capisce, una mezza promessa per seggi futuri.

Cosa resterà di Forza Italia, dunque? Ben poco…

Se queste sono le premesse e se è vero – come è vero, giura la nostra fonte – che “Berlusconi ormai ha deciso: non può accettare non solo l’idea che Toti provi a sfilargli il partito, ma anche l’idea stessa delle primarie e della contendibilità della sua leadership”, il destino di FI è di fatto segnato.

Toti se ne andrà, trasformando in partito vero e proprio il movimento che ha presentato, un mese fa, al Brancaccio di Roma (la manifestazione s’intitolava “L’Italia in crescita”), portandosi dietro un pezzettino di classe dirigente azzurra (Quagliariello, Ravetto, Napoli, i fratelli calabresi Gentile, i coordinatori Biasotti, ligure, e Fazzone, laziale, pochi altri) per allearsi, in modo organico, con Lega e Fratelli d’Italia, dando vita a quella ‘terza gamba’ liberal-democratica di un polo di destra-centro tutto schiacciato sul fronte sovranista.

Dentro Forza Italia resteranno, ovviamente, i fedelissimi (l’avvocato Ghedini, la Ronzulli, l’eterno Gianni Letta), una manciata di parlamentari, specialmente donne (Santelli, Polverini, Calabria, Prestigiacomo, Biancofiore, etc.), ma anche uomini (Mulé, Occhiuto, ovviamente Brunetta), che daranno vita all’ultima ridotta dei berluscones al quadrato.

Infine, ove dovesse davvero precipitare il quadro politico e, soprattutto, se Renzi dovesse dividere i suoi destini dal Pd, un drappello di azzurri (si dice anche la Carfagna, ma la cosa appare davvero improbabile) potrebbe dare vita e linfa a una ‘cosa’ centrista e liberal-moderata fuori dai blocchi attuali (destra-centro, sinistra-centro, M5S) per tentare una corsa ‘in solitaria’ destinata, però, a naufragare presto.

E le primarie? E il tavolo delle regole? “Giovanni, ma non capisci che anche solo la parola primarie porta sfiga?!” sbottò, qualche settimana fa, il Cavaliere proprio con Toti. Non c’è niente da fare, le primarie non fanno parte – forse giustamente – del vocabolario e del dna di Berlusconi. “Al massimo, se proprio devo farle, mi candido io così vediamo chi le vince. La nostra gente vuole sempre e solo me” disse, sempre in quell’occasione, il Cav. Discorso chiarissimo.

E se Toti, ai suoi, continua a ripetere “mi auguro di essere cacciato così almeno sarà chiaro perché Forza Italia muore” il Cav non gli dirà neppure quest’ultima soddisfazione. Cancellerà con un tratto di penna le primarie e buonanotte. Alle ‘donne’ oggi in posizioni di comando dentro il partito (la Carfagna, appunto, ma anche le due capigruppo di Camera e Senato, Gelmini e Bernini) non resterà che dover gestire le macerie di una lenta, sfibrante, auto-eutanasia. Infine, una cattiveria finale arriva sempre dalla nostra fonte: “Alla fine, per Berlusconi, il suo unico vero erede è Salvini. In lui vede la forza e la sfrontatezza di combattere i nemici, i nuovi ‘comunisti’, cioè i grillini, che lui non ha più. Provocare, di fatto, la morte di Forza Italia, è un regalo che Silvio vuole fare a Matteo: così potrà vincere le prossime elezioni da solo, senza un ‘patrigno’ così ingombrante”. E gli azzurri, poveretti? Animule vagule blandule, avrebbe detto di loro l’imperatore-filosofo romano Marco Aurelio.