Forza Italia elegge per acclamazione Barelli capogruppo Camera

Roma, 20 ott. (askanews) - Paolo Barelli è il nuovo presidente dei deputati di Forza Italia, che lo hanno eletto per acclamazione dopo una discussione durata circa un'ora e mezza. L'altro potenziale candidato, Sestino Giacomoni, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari azzurre, ha fatto un passo indietro "in nome dell'unità", superando quindi l'ipotesi di un voto segreto sulla scelta del nuovo capogruppo. Barelli succede a Roberto Occhiuto, che lascia l'incarico dopo essere stato eletto presidente della Regione Calabria.A indicare Barelli è stato oggi il leader azzurro Silvio Berlusconi, in una missiva che è stata letta ai parlamentari, in apertura dell'assemblea di gruppo, dallo stesso Occhiuto. Campione olimpoico di nuoto, imprenditore e dirigente sportivo, attuale presidente della Federazione italiana nuoto, Barelli è stato tre volte senatore prima di essere eletto deputato per il centrodestra in questa legislatura nel collegio uninominale di Terracina (Lazio 2 06).