Forza Italia, l’orgoglio e l’unità. Mentre le opposizioni vanno divise e in piazze diverse

Dopo una settimana così conviene politicamente provare a fare il punto della situazione. Che tanto è cambiato anche se ce ne accorgeremo col tempo, settimane, più facile mesi. Nel pubblico e nel privato. Gli scenari sono tanti, mobili e indefiniti. Una cosa si può dire: fino alle Europee del 9 giugno 2024, sarà difficile intravedere il punto di caduta di queste dinamiche. Per rinnovare il Parlamento di Strasburgo si vota con il proporzionale, una testa un voto, e i partiti, da qui ad allora, faranno di tutto per misurarsi, pesarsi e definire il loro ruolo di leader o gregari. Dieci anni fa l’Armageddon fu l’ingresso trionfale dei 5 Stelle in Parlamento e nelle istituzioni pronti ad umiliare la Casta e a svuotare la scatoletta di tonno. Dieci anni dopo è la morte di Silvio Berlusconi e di un sistema di alleanze, bipolarismo o meno, destinato a ballare parecchio. Diciamo subito che fino alle Europee succederà poco o nulla. Anche nella maggioranza. E nelle opposizioni, per quanto divise, il dialogo Pd-M5s resta costante. Il Terzo Polo osserva, analizza la difficoltà, è pronto probabilmente a sfruttarle ma tutto con misura e molto lentamente.

“In nome dell’unità”

Cominciamo dalla maggioranza di governo. Ieri mattina Antonio Tajani, l’eterno secondo, si è così ritrovato primo. Reggente e traghettatore - verso cosa neppure lui lo sa - si è seduto al tavolo della sala conferenze della sede di Forza Italia in San Lorenzo in Lucina (che non vedeva giornalisti da mesi e mesi), ha chiamato accanto a sè i capigruppo di Senato (Licia Ronzulli) e Camera (Paolo Barelli), il capodelegazione a Strasburgo Fulvio Martusciello, proprio come farebbe un partito vero e vivo, e ha dettato la tabella di marcia di Forza Italia: giovedì il Comitato di presidenza convocherà il Consiglio nazionale (entro luglio) che eleggerà il presidente che dovrà guidare Forza Italia fino al prossimo Congresso nazionale. “Che non potrà avvenire prima del 2024 perchè non avremmo i tempi tecnici” ha precisato. Quindi direttamente dopo le Europee. Il 25 e il 26 giugno si vota in Molise e “da qui ad allora tutti pancia a terra per sostenere il nostro candidato Francesco Roberti”. A beve ci sarà anche il tesseramento azzurro, “tutti coloro che in questi giorni si sono emozionati per Berlusconi, bene, iscrivetevi perchè questo partito porterà sempre il suo nome nel simbolo”. Poi ci sono stati un paio di messaggi più politici: “Crediamo in questo partito, andiamo avanti uniti”; “La nostra famiglia è il Ppe, lavoriamo per rafforzarlo ed essere ancora una vota centrali in Europa”. C’è un non-detto dietro questa affermazione: “La golden share di questa maggioranza è nel nostre mani: Forza Italia è l’unico aggancio con il Ppe di questa maggioranza. Siamo piccoli ma indispensabili”. Non c’è dubbio che la carta Ppe pesa tanto in questo momento sul tavolo della maggioranza.

Ma occhio a Lega e Fdi

Da qui il rinvio alle Europee (giugno 2024, ndr) di ogni valutazione e decisione conseguente. “A meno che - avverte un big del partito - Fratelli d’Italia e Lega già in autunno decidano di muoversi sul tavolo delle alleanze europee. In quel caso è chiaro che tutto il quadro si metterà in moto”.

Siamo insomma alla fase del riscaldamento in attesa di capire punti deboli o forti dell’altro. Degli altri. Quali mosse e in quale direzione. Di sicuro al momento i due leader, Meloni e Salvini, hanno dato ordine di non accettare passaggi e cambi di casacca. Parola d’ordine: unità e avanti con Forza Italia. Non ha interesse Meloni ha provocare scosse, anzi. Più avanti si vedrà. Anche perchè, al di là delle speculazioni di questi giorni su cosa faranno i 5 figli rispetto al partito (aziende e finanza sono temi trattati a parte) e al netto di sorprese nel testamento che sarà aperto già questa settimana, è chiaro che nessuno di loro, meno che mai Marina, ambisce ad un incarico politico. Per il seggio al Senato (le suppletive in autunno) si fa il nome di Paolo Berlusconi. Nessuno dei figli. Ma è stato abbastanza chiaro in questi giorni il massimo rispetto che gli eredi hanno per Forza Italia che è stata “una delle creature di papà”. La storia del debito, spiega un senior (“io ci sono sempre stato dal 1994 e non ho mai tradito”) è una “mezza fake". Forza Italia “non è più in perdita, stiamo rientrando da quei cento milioni garantiti con fideiussione dal Cavaliere (ora il debito è 90 milioni, ndr) proprio perchè il partito è in attivo. Far mancare adesso il sostegno economico sarebbe avvertito da molti come un torto proprio alla sua memoria”. Assai improbabile, soprattutto sotto l’effetto emozionale che sta issando Forza Italia verso il 10 per cento.

L’assenza di Fascina

A scanso di equivoci, comunque, Tajani ha raccontato di aver parlato in mattinata con Marina Berlusconi. “Mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riversato su suo padre. E mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l’affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia al partito che è una delle maggiori realizzazioni di Berlusconi”. State tranquilli, se potete. Almeno fino alle Europee. Quello della conferenza stampa è un tavolo che di per sè afferma che le divisioni sono finite e le tensioni - tutte nate intorno a Silvio Berlusconi e al suo ruolo - filo leghisti, filo Meloni, più o meno governativi roba vecchia, ora unità.

Non c’è al tavolo Marta Fascina, la deputata e compagna di Silvio Berlusconi. Significa che per lei non sono previsti ruoli politici. E questo è un punto importante. “Era la compagna in vita di Berlusconi, è una deputata e non c’è bisogno di tagliare per lei spazi formali” ha tagliato corto Tajani. Di sicuro da mesi Ronzulli non prendeva parte ad appuntamento pubblico ed ufficiale. Fino a gennaio era lei che sedeva alla destra del padre. Fascina era solo la fidanzata poi quasi moglie. Poi la giovane deputata ha ritenuto prendere in mano tutto, anche la gestione del partito. E Ronzulli è stata fatta fuori. Ieri è tornata. Soprattutto, in Forza Italia, è tornato - già dall’ultima campagna elettorale - Gianni Letta indispensabile punto di contatto tra la famiglia e il partito. Tra Forza Italia e il Parlamento, il governo, le istituzioni e il resto che ci gira intorno.

La “sfortuna” di Conte

E poi ci sono Giuseppe Conte ed Elly Schlein, la giovane segretaria scottata dalle ultime elezioni ed in cerca di un ruolo e di un’identità. Per se e per il Pd. Per cui ha reso omaggio a Berlusconi andando al funerale di Stato ma ha criticato il lutto nazionale. Conte invece, per dire, si era lasciato andare sul momento ad un ricordo quasi affettuoso. Salvo poi abiurare dopo poche ore: “Noi al funerale? Quando mai, non facciamo gli ipocriti”. Insomma, il leader del Movimento - anche lui ha bene in testa che alle Europee si vota con le preferenze - aveva organizzato per oggi una manifestazione nella Capitale in nome del lavoro, contro la precarietà e la povertà, a favore del reddito e ora, già che ci siamo, anche contro la riforma della giustizia. L’evento è stato oscurato dalla morte del fondatore di Forza Italia, Mediaset, Fininvest e tante altre cose. Il successo della manifestazione passerà quindi dalla comunicazione interna con l’aiuto, ad esempio ieri, di un paio di interviste ai Tg Rai serali, massimo ascolto. E dal video-promo dello stesso Conte.

In piazza della Repubblica, a Roma, davanti alla fontana della Naiadi con completo d’ordinanza scuro, camicia bianca, ma senza cravatta, il presidente M5s ha chiamato a raccolta il suo popolo e quello degli ultimi, degli scontenti, di quelli che non ce la fanno perchè non c’è lavoro, è pagato male e l’inflazione impedisce di fare la spesa. “Ci vediamo qui, sabato 17 giugno alle ore 14. E' ora di far contare le vostre voci” e via con una galleria di dichiarazioni di precari e precarie alle prese con il lavoro povero, gente che non riesce a fare la spesa, che non riesce ad avere una visita medica, che non trova casa perchè gli affitti sono alle stelle e i mutui triplicati.

Ma il Pd oggi sarà a Napoli

Movimento 5 Stelle e Partito Democratico restano distanti, nei palazzi e nelle piazze, anche sul tema del precariato e del lavoro povero che vede i due partiti sulla stessa barricata, quella alzata contro il decreto Primo Maggio varato dal governo. I 5 Stelle a Roma, un pezzo importante di Pd, a cominciare dalla segretaria e alcuni ex ministri, oggi è a Napoli, per un evento sul lavoro e il Sud: “Senza Sud, l’Italia non cresce” organizzato da Misiani.

Dopodiché Conte invita nella sua piazza “tutte forze politiche che possono trovare un minimo comun denominatore sui temi del lavoro, Partito Democratico in primis”. Ma è lui il leader di riferimento di queste battaglie. Non Schlein le cui difficoltà Conte sta analizzando con cinismo e realismo. Anche la segretaria del Pd ha messo lavoro, sanità, scuola e Pnrr fra i temi che caratterizzeranno l’azione politica del Pd da qui alle europee del 2024. Il rinnovo del Parlamento di Bruxelles rimane la meta verso cui guardano Schlein e i suoi. Intanto lunedì ci sarà la Direzione, quella rinviata per Berlusconi. Fonti di minoranza si aspettano dalla segretaria parole chiare sull'agenda politica, con due o tre punti qualificanti dell’azione politica del partito, assieme a una valutazione sul risultato delle amministrative. Non ci sarà un redde rationem. Serve però un momento di chiarezza: dove va il Pd? Domanda legittima, la risposta è necessaria. E deve essere chiara. Ecco perchè verso Conte la linea è quella della “non belligeranza” mentre l’ex premier ribadisce, ogni volta che può, il “non possumus” rispetto ad una eventuale alleanze strutturale con il Pd.