Fonti P.Chigi, domani in Cdm balneari, non bollette

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il Governo è al lavoro per tenere domani un Consiglio dei Ministri per discutere delle misure in materia di concessioni balneari e non degli interventi contro il rincaro delle bollette. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi. La riforma delle concessioni balneari, secondo quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe essere introdotta con un emendamento al disegno di legge delega sulla concorrenza, attualmente all'esame del Senato. (ANSA).