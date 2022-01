Roma, 27 gen. (askanews) - Sarà Elisabetta Casellati il nome su cui contarsi "se non troviamo un nome più forte entro domani mattina". Lo dicono fonti di centrodestra presenti al vertice che si è da poco concluso. La coalizione per ora si è tenuta un margine per cambiare candidato al Quirinale, rinviando a domani mattina l'ufficializzazione del nome.