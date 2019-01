Roma, 9 gen. (askanews) - "Le proposte sulla legalizzazione dell'uso della cannabis non sono concordate. Si tratta infatti di un tema che non è nel contratto del governo e che non è nell'agenda della Lega. Ci sorprende quindi che vengano presentati disegni di legge che sembrano più provocazioni che altro". Così il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, a proposito dell'iniziativa del senatore M5s Matteo Mantero.