Fontana: fondamentale valorizzare le diversità con autonomia

Milano, 14 ott. (askanews) - "C'è uno strumento fondamentale previsto dalla Costituzione che è quello dell'autonomia. Noi sappiamo che l'Italia, così come l'Europa, ha nelle diversità, identità, cultura e tradizione, la propria ricchezza. Abbiamo questa ricchezza e un substrato comune unitario, ma dobbiamo cercare di valorizzare questo perché per me è fondamentale per il futuro del Paese e dell'Europa". Lo ha detto il nuovo presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al Tg1.