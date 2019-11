"Salvini ha una pessima memoria: non ricorda di aver approvato il Mes quando era al governo ed ora sbraita e diffonde l'ennesima fake news sul governo. La verità è che si tratta di un meccanismo di solidarietà a tutela degli stati più deboli, ma a quanto pare non è questo che vuole la Lega", ha affermato Massimiliano Smeriglio, europarlamentare indipendente eletto nelle liste del Pd. Non basta (a volte) gettare acqua sul fuoco per spegnere un incendio mediatico. Resta dunque l’alta tensione sulla riforma del Mes, il Fondo salva Stati Europei. La Lega va all'attacco e chiede un intervento di Mattarella, il governo rigetta le accuse. Chi ha ragione? Ecco la cronaca di una giornata politica piuttosto concitata.

L'iniziativa di Conte

"Basta a bugie sul Mes. Non ci sarà nessun prelievo - dice il deputato Pd Piero De Luca - forzoso sui conti correnti, ma anzi maggiore tutela per i risparmiatori italiani ed europei e nessuna ristrutturazione automatica del debito pubblico italiano. La Lega, peraltro, era pienamente al corrente di quanto accadeva e ha condiviso i negoziati che si sono svolti nei mesi precedenti sia in Consiglio dei Ministri che in Parlamento. La smettano di raccontare bugie e di soffiare sulle paure degli italiani". "La Lega vive alimentando paure. Quando era al Governo, Salvini ha condiviso e approvato la riforma del fondo salva stati. Ora, come al solito, diffondono teorie false per danneggiare l'Italia, la sua forza e credibilità, per allontanarla dall'Europa e indebolirla. Non lo permetteremo mai", ha spiegato il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il premier Conte intanto ha fatto sapere che verrà lunedì alla Camera alle 13 per informativa sulla vicenda del Mes. Un atto dovuto.



La Lega minaccia iniziative

Dov’è lo scandalo? Per la maggioranza non c'è: si tratterebbe di una delle solite boutade di Salvini per aggiungere un po’ di sale a un dibattito politico in verità già abbastanza agitato. "Il governo - dice il capogruppo della Lega a Montecitorio Claudio Molinari - non ha rispettato il mandato del Parlamento, un fatto gravissimo. Chiediamo l'intervento di Mattarella, c'è da difendere la Costituzione e il parlamentarismo". "Chiediamo un incontro ai vertici ai massimi livelli istituzionali", ha ribadito Salvini. "I nostri avvocati - fa sapere inoltre - stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte". Maggioranza e minoranza, punti di vista differenti, come sempre. Per tentare di dipanare la matassa e per tranquillizzare gli italiani, ancora una volta in fibrillazione, come di mostrano molti post dei social, la maggioranza ha deciso di varare un vertice seduta stante, con Conte e Gualtieri, per valutare tutto il pacchetto salva Stati, ha fatto sapere il capo politico M5s Di Maio a Radio Anch'io: “Lo faremo col dialogo ed è sbagliato dire che abbiamo già approvato questo pacchetto”. Sulla vexata quaestio, il Movimento ha deciso di convocare l'assemblea dei deputati e senatori del M5s con Di Maio sull'argomento. La riunione, prevista per ieri, era stata rinviata a causa del protrarsi dei lavori alla Camera. La riunione, nella sala Tatarella, era riservata ai componenti delle Commissioni Bilancio e Finanze dei due rami del Parlamento ma "data l'importanza l'incontro è aperto a tutti gli interessati".

"Salvini racconta bugie"

"Non c'è mai stato un argomento - dice Luigi Marattin di Iv - su cui sono state raccontante così tante bugie. Salvini ha detto che è un organismo privato, che taglia i fondi agli Stati. Invece è un trattato che cerca di aiutare gli Stati europei. Smettiamo di raccontare bugie", ha detto il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, parlando del Mes con i giornalisti alla Camera. "Chi è in questo tavolo ha ampie prove di messaggi, di interlocuzioni, sulla nostra posizione che era 'non firmiamo niente'", ha ribadito lo scatenato Salvini, in una conferenza stampa alla Camera sul Mes. "Non abbiamo preso nessun impegno", ha aggiunto. Il deputato di LeU Stefano Fassina non si allinea. "Sul Mes sarebbe utile innanzitutto stare al merito, sebbene sia evidente anche la necessità di salvaguardare il ruolo del Parlamento che, a differenza di quanto avvenuto con il bail-in, non arriva in ritardo ma per tempo con le risoluzioni del 19 Giugno scorso. La revisione del trattato determina un oggettivo peggioramento delle prospettive del debito italiano, tanto più in un contesto di inversione del segno della politica monetaria e di restrizione delle possibilità delle banche di acquistare titoli di debito sovrano, come previsto per il completamento della Banking Union. Il governo eviti forzature. Il Mes non è nel programma della maggioranza". "Se dovessimo scoprire che qualcuno l'impegno l'ha preso la cosa è diverso". "La Lega - dice il leghista Giorgetti - sapeva del Mes e abbiamo detto la nostra nelle sedi in cui doveva essere fatto. Ci sono sedi informali in cui si preparano i negoziati e in quelle sedi abbiamo detto il nostro no. Poi l'abbiamo fatto nella sede Regina, in Parlamento, dove avremmo dovuto farlo?".

Le banche plaudono il Mes

Le banche plaudono il Mes. "Credo che un meccanismo di stabilità sia comunque utile per la costruzione europea, e una garanzia per tutti i Paesi partecipanti" e "non vedo comunque particolari minacce agli investimenti italiani", ha commentato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a proposito del negoziato sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) ieri oggetto di forti polemiche in Parlamento. "Non voglio entrare nel modo in cui il Mes funziona, sono valutazioni tecniche e politiche - ha proseguito Gros-Pietro a margine di una conferenza bancaria alla Luiss Business School - noi siamo operatori e quando si parla di investimenti in titoli pubblici italiani abbiamo sempre ritenuto siano buoni investimenti, non sentiamo che esista la necessità di ripensare la nostra politica di investimento in titoli pubblici, che dobbiamo fare perché sono una garanzia di liquidità".