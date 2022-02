Fondi Piemonte: processo bis, nove condanne a Torino

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - È terminato con 9 condanne a Torino il processo per la cosiddetta rimborsopoli bis degli ex consiglieri regionali del Piemonte. Il caso riguardava la legislatura 2006-2010 e si riferiva all'uso, considerato improprio dalla procura, dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi rappresentati nell'Assemblea. La pena più elevata (4 anni di carcere) è stata inflitta a Riccardo Nicotra, all'epoca del gruppo Socialisti e Liberali. I giudici hanno dichiarato la prescrizione degli episodi risalenti a prima del 2009. Claudio Dutto (Lega) è stato condannato a 3 anni e 2 mesi; Francesco Guida (ex Udc poi nel gruppo Libertà verso il Pdl) a 3 anni; Luca Caramella (Forza Italia) a 2 anni e 11 mesi; Luca Robotti (Comunisti italiani) a 2 anni e 6 mesi; Oreste Rossi (Lega) a 2 anni e 1 mese; Mariangela Cotto (Forza Italia) e Giovanni Pizzale (ex Idv poi nei Moderati per il Piemonte) a due anni. Per Michele Giovine, all'epoca del gruppo Consumatori, è stato disposto un aumento di 6 mesi della condanna a 4 anni inflitta nel 2018, già irrevocabile, nell'ambito del primo processo sulla "Rimborsopoli" regionale, quello sulla legislatura 2010-2014. (ANSA).