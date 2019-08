Fondi Lega, Cassazione: 'Truffa prescritta, ok confisca'

Roma, 6 ago. (AdnKronos) - Prescritto il reato di truffa per l’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e per Umberto Bossi nell’ambito del processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali. Resta ferma la confisca diretta dei 49 milioni a carico della Lega. Cadono invece le confische per equivalente nei confronti di Bossi e Belsito. Il verdetto dei giudici della Suprema Corte (sezione feriale penale) arriva dopo le 21 dopo oltre quattro ore di camera di consiglio. Al termine della sua requisitoria in udienza, il sostituto procuratore generale della Cassazione Marco Dall’Olio aveva chiesto di confermare la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 26 novembre scorso. "Sono anni che vanno avanti con questi 49 milioni, a me non cambia niente. Non mi cambia la vita" ha commentato il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini.