Foibe, Mollicone (FdI): "Parlamento è unito nel ricordo in modo trasversale"

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2022 "Oggi siamo qui con l'intergruppo parlamentare Icas per ricordare le vittime delle Foibe, con i rappresentanti degli esuli in modo trasversale per celebrare anche la circolare per il Giorno del Ricordo da parte del Ministero dell'Istruzione in merito alle iniziative che saranno promosse nelle scuole, ma soprattutto per rispondere agli odiatori come Fratoianni che tutto il Parlamento è unito nel ricordo, come ha ricordato anche il Presidente Mattarella.". Lo affermano l'esponente di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev