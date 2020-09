Un flop le chiamate: gli insegnanti non si vogliono spostare. Il premier: 'Sono fiducioso'

L'Alto Adige dà il via in Italia all'anno scolastico nell'era del 'post-covid', mentre le Regioni a scaglioni e fino al 24 settembre avvieranno l'apertura delle aule, mentre già dal primo sono iniziati i corsi di recupero. Ma l'emergenza Covid oggi si trasforma in emergenza insegnanti, soprattutto in regioni quali la Lombardia dove fanno flop le cosiddette chiamate veloci da parte degli istituti scolastici.

Cosa accade? Semplice: gli insegnanti, che spesso sono impiegati fuori regione, non accettano le cattedre perché, dati i tempi incerti e la possibilità di nuove chiusure, non conviene spostarsi. La misura la dà il flop delle domande: in Calabria solo 16, 50 in Toscana, 30 in Piemonte, giusto per capire. "Il bando messo per cercare di trovare insegnanti disponibili a trasferirsi in Lombardia è stato un fiasco assoluto", sbotta il sindaco di Milano Beppe Sala parlando dei numeri del capoluogo lombardo. Se insomma la stabilità del posto non è garantita, vista l'incertezza di una nuova ondata Covid, il risultato è che ci sono le cattedre ma non gli insegnanti.

Docenti over 55: i paletti del ministero

E non è finita, perché resta aperta la questione dei docenti over 55, considerati a rischio e quindi esonerati dalle lezioni in presenza. Il ministero ha dovuto fissare limiti per evitare l’emorragia dei fragili: "Non basta l’età bisogna avere determinate patologie" per chiedere l’astensione dall’insegnamento in aula, è la regola introdotta. Ma l’Anief invita a sottoporsi alle visite mediche subito onde evitare di incorrere nel rischio di contrarre il virus in aula. Tutto questo mentre i test sierologici vengono snobbati da una percentuale ancora molto alta di insegnanti: intorno al 30 per cento rifiuta di sottoporsi all'esame.

Conte fiducioso: "Un lavoro enorme mai fatto prima"

"Io sono fiducioso". Sono le parole del premier Giuseppe Conte, pronunicate mentre si trova a Birut per una visita di governo dopo il terribile incidente che ha causato migliaia di morti e feriti mettendo in ginocchio il Paese. Dal Libano dunque il premier manifesta tutto il suo ottimismo. "Devo dire la verità, quest'anno c'è una particolare attenzione e tutti pretendiamo che funzioni tutto perbene - ha detto - non sempre è stato così negli anni passati, anche quasi mai. Ma è giusto che ci sia l'attenzione da parte di tutti. Abbiamo lavorato tantissimo perché si possa garantire a tutti gli studenti un'attività scolastica in presenza in piena sicurezza", ha detto dopo il suo arrivo in albergo.

"I lavori procedono molto bene, stiamo completando gli ultimi interventi, mi sento di poter dire che le criticità per la maggior parte le abbiamo superate - ha aggiunto -. C'è ancora qualche giorno per completare tutte le azioni messe in cantiere". Il lavoro del ministero e del governo insomma va avanti con l'obiettivo di garantire il rientro in classe di tutti gli studenti.

"In piena trasparenza abbiamo declinato un calendario. Quindi dobbiamo attendere per gli arredi scolastici tutto il mese di ottobre, secondo il calendario che ci è stato anticipato", ha detto precisando che "in Italia si producono 200mila banchi, è impensabile che 2,4 milioni di nuovi banchi possano essere pronti già il 14 settembre. Anche perché stiamo parlando di un ricambio negli arredi incredibile, alcune Regioni hanno chiesto un ricambio fino al 70% - ha spiegato il premier -. Quindi è una prospettiva che non è solo favorire le condizioni di sicurezza ma anche un rinnovo degli arredi, che è giusto. Abbiamo investito oltre 7 miliardi", ha sottolineato.