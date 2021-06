Roma, 14 giu. (askanews) - "163 milioni di cartelle di Equitalia che riguardano 18 milioni di italiani. La Lega è al lavoro per sospendere l'invio fino a settembre, e poi per rottamazione e rateizzazione per chi non può pagare". Lo dichiara via social il leader della Lega Matteo Salvini