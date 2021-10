Fisco, Salvini: nessuna tassa in più, di Draghi mi fido

Roma, 7 ott. (askanews) - "A me interessa che nessun italiano paghi un euro in più, questo era l'accordo con cui è nato il governo Draghi, se qualcuno ne paga di meno ne sono felicissimo", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl."Non è una condizine" per restare al governo, "se aumenta le tasse non fa uno sgarbo a Salvini, se Draghi dice che non ci sarà un aumento delle tasse, mettiamolo per iscritto, di lui mi fido di altri no", ha aggiunto sottolineando che incontrerà "a breve" il premier.