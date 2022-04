Roma, 11 apr. (askanews) - Mercoledì le delegazioni di Lega e Forza Italia incontreranno insieme il presidente del Consiglio Mario Draghi, "per chiedere che non si creino le condizioni per l'aumento delle tasse". Lo riferiscono fonti dei due partiti, spiegando che saranno presenti il segretario leghista Matteo Salvini, il coordinatore azzurro Antonio Tajani, i capigruppo di Camera e Senato dei due partiti.