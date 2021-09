Fisco, Meloni: su revisione stime catastali faremo barricate

Roma, 30 set. (askanews) - "Il governo lavora alla revisione delle stime catastali: Draghi di fatto si piega ancora una volta alla volontà della sinistra. Dice che non comporterà l'aumento delle tasse ma le due cose non stanno insieme, l'aumento delle tasse è automatico e noi siamo pronti a fare le barricate su questo perchè non ci possimao permettere, con la povertà che dilaga, una ulteriore stangata sulle case degli italiani". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, a margine della conferenza stampa a Milano per le elezioni comunali.