Fisco, Meloni: non tolleriamo evasione ma no caccia a gettito

Rimini, 17 mar. (askanews) - Con la delega fiscale "vogliamo creare un rapporto diverso tra fisco e contribuente, dare maggiori garanzie contro uno Stato che a volte è sembrato vessatorio. Che non significa tollerare l'evasione fiscale, come qualcuno ha detto, perchè metteremo in rete le banche dati, ma non è confondere la caccia all'evasione fiscale con la caccia al gettito". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando al congresso della Cgil a Rimini.