Fisco: Lega, inutile che Letta si arrampichi sugli specchi

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Enrico Letta può arrampicarsi sugli specchi finché vuole, ma la riforma del catasto di cui all'articolo 6 della delega per la riforma fiscale era già stata votata dal suo PD, M5S, IV e Leu e approvata in commissione Finanze alla Camera. Ora, grazie alla Lega e al centrodestra di governo, quel testo potrà essere riaperto, modificato e rivotato in modo da evitare qualsiasi aumento delle tasse sulla casa. Stop all'adeguamento degli immobili ai valori di mercato, che avrebbe comportato un aumento delle tasse sugli immobili aumentando anche l'Isee con penalizzazioni su servizi quali asili, mensa, scuolabus e altro. Stop al sistema duale, che esiste solo nei paesi scandinavi e che avrebbe aumentato le tasse su risparmi e affitti. Milioni di italiani possono tirare un sospiro di sollievo". Lo dichiarano i deputati della Lega Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e responsabile del dipartimento Attività Produttive del partito, e Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile unità Fisco del partito. (ANSA).